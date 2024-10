La Fédération Estudiantine et Scolaire de Côte d’Ivoire (FESCI) est en deuil après la découverte du corps sans vie de Deagoue Zigui Mars Aubin, un de ses membres. Selon le procureur de la République près le tribunal de première instance d’Abidjan, la victime a été retrouvée dans la nuit du 29 au 30 septembre 2024, au Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Cocody. Les premières conclusions de l’enquête orientent vers un possible assassinat.

Côte d’Ivoire : un membre de la FESCI retrouvé mort, la justice s’empare du dossier

La mort de Deagoue Zigui Mars Aubin suscite une vive émotion au sein de la FESCI, une organisation étudiante influente en Côte d’Ivoire. Le procureur a annoncé que les enquêtes avancent et qu’un premier suspect, Sidibé Abdoul Karim, a déjà été arrêté. Ce dernier serait un proche de Kambou Sié, actuel Secrétaire général de la FESCI, avec qui la victime aurait eu des différends.

D’après les premiers éléments de l’enquête, Sidibé Abdoul Karim aurait reconnu avoir été contacté pour organiser une rencontre entre Kambou Sié et Deagoue Zigui Mars Aubin. Il aurait appelé la victime pour la conduire dans une cave où elle a ensuite été enlevée par des hommes non identifiés à bord d’un taxi Yango. Ces derniers l’auraient emmenée vers une destination inconnue. La victime est un étudiant en master 2 option anglais et âgé de 49 ans.

Le procureur a promis que toute la lumière serait faite sur cette affaire, qu’il qualifie d’homicide. La FESCI, souvent impliquée dans des luttes internes de pouvoir et de leaderships.