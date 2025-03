En Côte d’Ivoire, un faux numéro WhatsApp a été identifié et signalé par le comité de veille chargé de la lutte contre les placements financiers illicites. L’individu derrière ce compte frauduleux se fait passer pour une structure publique et incite la population à une épargne prétendument sécurisée. Il s’agit d’une usurpation d’identité doublée d’une escroquerie, qui fait des victimes depuis plusieurs semaines.

Une usurpation d’identité du ministère des Finances de Côte d’Ivoire

Les réseaux sociaux en Côte d’Ivoire sont récemment inondés d’un faux communiqué, mis en ligne le 31 janvier 2025. Ce message provient d’un compte WhatsApp frauduleux se faisant passer pour une entité officielle sous le nom de « Secrétariat général des Finances et du Budget », une dénomination inexistante dans l’organigramme du Ministère des Finances et du Budget. Face à cette situation, le comité de veille a publié un communiqué officiel pour démentir ces informations trompeuses et mettre en garde la population contre ces arnaques financières.

«Les informations contenues dans ce document sont totalement infondées, erronées et visent à tromper la population en collectant illégalement leurs données personnelles et leurs épargnes. Aucune procédure d’enregistrement via WhatsApp n’est mise en place par le ministère des Finances et du Budget. Le numéro de téléphone mentionné dans ce faux document n’est affilié à aucun service officiel», prévient le comité de veille.

Un appel à la vigilance de la population

Le comité de veille, présidé par Arthur Ahoussi Augustin, Directeur général du Trésor et de la Comptabilité publique, appelle la population à la plus grande vigilance.

Il rappelle que toutes les informations officielles sur les placements financiers sont diffusées uniquement via les canaux institutionnels reconnus. «Le comité de veille sur les activités d’agrobusiness et assimilées rappelle que tout appel public à l’épargne doit obligatoirement être annoncé par des voies officielles et relayé par les médias d’information grand public», précise le communiqué.

Des sanctions prévues contre les fraudeurs

Le comité de veille met en garde les auteurs de ces escroqueries en ligne. Selon lui, les promoteurs de ces pratiques illégales sur les réseaux sociaux en Côte d’Ivoire s’exposent à de lourdes sanctions prévues par la loi.