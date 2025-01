L’activiste burkinabè Alain Traoré, connu sous le pseudonyme d’Alino Faso, est porté disparu en Côte d’Ivoire depuis plusieurs heures. L’alerte a été donnée par son épouse, inquiète de l’absence de nouvelles de son mari.

Côte d’Ivoire : Alain Christophe Traoré (Alino Faso) introuvable

Dans une publication sur les réseaux sociaux, l’épouse de l’activiste a alerté sur la disparation de son mari. « Bonsoir famille Facebook… Depuis hier vendredi matin, je n’ai plus de nouvelles de mon mari Traoré Alain, communément appelé Alino Faso. Aux dernières nouvelles, il aurait été enlevé par un groupe de personnes non identifiées à Abidjan, Côte d’Ivoire. Aidez-moi, s’il vous plaît », a-t-elle écrit.

D’après les premiers recoupements d’information, il pourrait s’agir d’une arrestation orchestrée par les autorités ivoiriennes. Alino Faso, réputé proche du régime militaire burkinabè, aurait été appréhendé pour des faits présumés liés à l’espionnage et à des activités subversives.

Selon des sources sécuritaires, l’activiste serait actuellement entre les mains des services de renseignement ivoiriens, qui chercheraient à démanteler un réseau soupçonné d’actions hostiles envers les dirigeants d’Abidjan.

Un climat tendu entre les deux pays

Cette disparition intervient dans un contexte de tensions politiques et sécuritaires dans la région. Les autorités ivoiriennes et burkinabè sont en désaccord sur plusieurs dossiers sensibles, notamment liés à la sécurité transfrontalière et à la gestion des groupes armés.

Pour l’heure, aucune déclaration officielle des autorités ivoiriennes ou burkinabè n’a été faite sur cette affaire. L’entourage d’Alino Faso appelle à des éclaircissements rapides sur son sort et sur les motifs réels de sa disparition.