Le morceau du duo VDA, dont Jim a récemment dévoilé un extrait sur les réseaux sociaux, n’aurait pas du tout été bien accueilli par les fans de zouglou. Abordé par Abidjanshow.com ce samedi 11 janvier 2025, Pat Sacko a réagi à l’existence de ce titre.

Pat Sacko et Espoir 2000 : leur réponse aux critiques sur le morceau de VDA

« C’est un ami qui m’en a parlé. Mais franchement, je n’ai pas encore eu le temps d’écouter. Ça parle de quoi, au juste ? », a-t-il confié en sortant d’un rendez-vous à Radio Nostalgie. Il a ensuite tempéré la polémique : « S’ils l’ont fait, je ne pense pas que ce soit méchant. C’est le Zouglou hein, ça réussit toujours. »

Connu pour ses chansons festives et souvent taquines envers les femmes, le groupe Espoir 2000, mené par Pat Sacko, n’a jamais dérogé aux valeurs fondamentales du Zouglou. Le respect des aînés y reste une règle sacrée. Les plaisanteries et les “attachements” (petites taquineries) sont généralement perçus comme un moyen d’animer l’ambiance avec subtilité et intelligence. Dans le milieu zouglou, l’esprit de famille est primordial. À titre d’exemple, A’Salfo, représentant de la génération intermédiaire (avec Yodé et Siro, Soum Bill, Espoir 2000, Les Garagistes, Molière, ou encore Lago Paulin), n’hésite pas à organiser des “placali-parties” certains weekends pour réunir ses proches. Ces moments de convivialité permettent de renforcer les liens et d’échanger autour d’un verre.

Toutefois, si en Zouglou « gbê est mieux que drap », peut-être faudrait-il passer un message en privé au jeune frère Jim. Depuis vendredi dernier, les réactions des mélomanes, majoritairement en soutien à Espoir 2000, n’ont cessé de se multiplier sur les réseaux sociaux.