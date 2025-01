Un Conseil de Ministres très tendu à Bangui. Faustin-Archange Touadéra, veut remettre l’église au milieu du village. Au cours de son premier conseil de Ministres de 2025, le président Centrafricain explique, que « l’ordre de préséance n’emporte pas la soumission ou la subordination d’un membre du gouvernement à l’autre ». Devant ses Ministres, Faustin-Archange Touadéra a insisté sur ce principe car selon lui, il pourrait « éviter des querelles inutiles » en Centrafrique.

Le President Centrafricain veut s’attaquer aussi cette année, à l’absentéisme au sein du gouvernement. Au titre de l’année 2024, a expliqué Faustin-Archange Touadéra ce 9 janvier 2025, « j’ai noté des absences massives et répétées lors des travaux des Conseils de cabinet et même des Conseils des Ministres » en Centrafrique.

Il inscrit ces comportements, marqués par l’absence des Ministres aux différents Conseils de Ministres, parmi les « domaines de préoccupations et des facteurs limitants » des actions du gouvernement dans le pays. Faustin-Archange Touadéra, exhorte ainsi ses Ministres, à observer le principe de l’assiduité car selon lui, « le Conseil des Ministres est l’occasion privilégiée pour le President de la République de contrôler la mise en œuvre quotidienne de la politique de la Nation ». Le Conseil permet aussi au Président de République, a expliqué ce dernier, « d’apporter les orientations et redressements nécessaires à la réussite de l’action gouvernementale » du pays.

La communication gouvernementale en 2024 aussi, n’était pas conforme aux règlements du pays. Il est de notoriété publique, explique Faustin-Archange Touadéra, « qu’il n’existe plus de secret d’Etat » en Centrafrique. Et pour preuve a expliqué le President Centrafricain, « les comptes-rendus des audiences et des missions à l’étranger se retrouvent systématiquement dans les réseaux sociaux plutôt que dans les dossiers du Conseil ou les archives des ministères » en Centrafrique.

La situation évoquée, a expliqué Faustin-Archange Touadéra, sont des « comportements décriés par beaucoup de nos Compatriotes ». « Vous savez que ce n’est pas la communication gouvernementale ou institutionnelle attendue d’un Gouvernement », a précisé Faustin-Archange Touadéra à ses ministres.

Le constat est triste à tous les niveaux, a déploré Faustin-Archange Touadéra car en 2024, plusieurs membres du Gouvernement, ont passé plus « de temps dans les missions à l’étranger, sans retombées réelles pour le pays ». Ils ont aussi passé plus de temps, a regretté ce dernier, « à s’occuper de leurs affaires personnelles plutôt que de s’occuper des affaires publiques, plus de temps à soigner leurs images et réputations sur les réseaux sociaux et dans les médias plutôt que de travailler à améliorer les conditions de vie de nos concitoyens » en Centrafrique.

Pour conclure sur les mises en garde, le President Centrafricain a demandé à son Premier Ministre, de « réactualiser les lettres de missions des membres du Gouvernement ». Celles rappelleront indique Faustin-Archange Touadéra, « les principaux axes de mon programme de société, leurs échéances d’exécution et les adaptations nécessaires ». Il est aussi demandé au Premier Ministre, « de procéder à une évaluation trimestrielle de l’action gouvernementale » en Centrafrique car selon lui, « le peuple veut des résultats ».