Lors du Conseil des ministres, la Côte d’Ivoire a octroyé des permis de recherche minière pour l’or, le nickel et le cuivre à trois sociétés. Il s’agit de ZS Ressources SARL, Schiba Mining SA et Gold Bon Ressources Minières Côte d’Ivoire SARL. L’objectif de ces permis est de promouvoir une exploitation minière responsable, durable et respectueuse de l’environnement.

Côte d’Ivoire : Renforcement de la production minière dans plusieurs départements

La Côte d’Ivoire ambitionne de devenir un leader dans le secteur minier, tout comme elle l’est dans la production des fèves de cacao. À cet effet, le pays multiplie ses efforts en octroyant des permis de recherche minière pour l’or, le nickel et le cuivre à trois sociétés minières, conformément aux conditions techniques et environnementales requises. Ces permis sont valables pour une durée de quatre ans.

Les sociétés concernées sont :

ZS Ressources SARL et Schiba Mining SA, qui ont chacune obtenu un permis de recherche pour l’or dans les départements de Daoukro (Centre-Est ivoirien) et Touba (Ouest ivoirien).

Gold Bon Ressources Minières Côte d’Ivoire SARL, qui a obtenu un permis de recherche pour le nickel et le cuivre dans les départements de Sipilou et Danané, situés à l’Ouest de la Côte d’Ivoire.

Cette attribution de permis s’inscrit dans la volonté des autorités ivoiriennes de promouvoir une exploitation minière responsable, durable et respectueuse de l’environnement.

Un signal fort pour l’avenir du secteur minier ivoirien

L’attribution de ces permis constitue un signal positif pour l’avenir du secteur minier en Côte d’Ivoire. Ces recherches minières renforceront la position d’Abidjan en tant que destination privilégiée pour les investisseurs à la recherche de gisements aurifères.

Au-delà des investissements, la future mise en exploitation de ces mines stimulera l’économie du pays grâce aux exportations minières.

En outre, ce projet favorisera la création d’emplois, contribuant ainsi à la réduction du chômage et de la pauvreté. Cette initiative s’aligne sur les objectifs du Plan National de Développement (PND) 2026-2030, qui vise à ramener le taux de pauvreté à 20 % d’ici 2030 et à atteindre un revenu intermédiaire de 4 000 dollars par habitant.