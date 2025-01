De violents affrontements ont éclaté à Bettié, dans l’Est de la Côte d’Ivoire, suite à une intervention de la gendarmerie. Une centaine de personnes ont été interpellées après avoir attaqué et saccagé la brigade.

Plusieurs dizaines d’individus interpellés après les violents affrontements ayant saccagé la brigade de Bettié en Côte d’Ivoire

Tout a commencé par un contrôle de routine d’une motocyclette, qui a dégénéré en une véritable insurrection dans la ville de Bettié en Côte d’Ivoire. Les habitants, mécontents de l’intervention des forces de l’ordre, ont réagi avec une extrême violence.

Armés de machettes, de fusils de chasse et d’autres objets contondants, les assaillants ont attaqué la brigade, incendié des véhicules et saccagé les locaux. Les forces de l’ordre ont riposté, mais les affrontements ont été particulièrement violents.

Suite à cette situation, le procureur de la République a ouvert une enquête pour faire la lumière sur ces événements et identifier tous les responsables. Les individus interpellés seront présentés au juge dans les prochains jours. A en croire le communiqué du procureur, ces derniers risquent de lourdes peines de prison prévues par les articles 162, 179, 277, 278, 485 et 486 du Code Pénal, pour les faits de violence, de destruction de biens publics et d’outrage à agent.

Toutefois, les autorités appellent la population de cette localité de Côte d’Ivoire au calme et à la responsabilité. Elles rappellent que la violence n’est jamais une solution et qu’il est essentiel de privilégier le dialogue pour résoudre les problèmes.