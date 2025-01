Lors d’une cérémonie riche en symboles, 155 acteurs clés du secteur des télécommunications ont été décorés de l’Ordre du Mérite des Télécommunications. Cette distinction, remise par le ministre de la Transition numérique et de la Digitalisation, Ibrahim Kalil Konaté, vient saluer leur contribution exceptionnelle au développement numérique de la Côte d’Ivoire.

Une reconnaissance méritée pour des acteurs du numériques en Côte d’Ivoire

Parmi les récipiendaires, on retrouve des agents du ministère, des structures sous-tutelle comme l’ARTCI, la Poste de Côte d’Ivoire et des acteurs du privé. Tous ont œuvré sans relâche pour faire de la Côte d’Ivoire un pays connecté et compétitif sur la scène numérique internationale.

« Cette décoration est une reconnaissance de l’État envers ses enfants qui, en retour de la formation reçue de leur pays, ont donné de leur vie pour travailler au service et à la gloire de toutes les populations de Côte d’Ivoire », a souligné le ministre Konaté.

Le ministre a également mis en avant l’importance du secteur numérique en tant que moteur de développement et de création d’emplois. Il a appelé les récipiendaires à poursuivre leurs efforts pour réduire la fracture numérique et améliorer les conditions de vie des populations, notamment en milieu rural.

« Le Président de la République, Alassane Ouattara, a également demandé de faire en sorte qu’avant la fin d’avril 2025, on puisse poser au VITIB de Grand-Bassam la première pierre de la cité de l’innovation et de la culture qui sera un pôle d’excellence qui devra attirer tous les talents, les start-ups numériques en Côte d’Ivoire », a-t-il annoncé.

Cette cérémonie est une étape importante dans la stratégie de digitalisation du pays. En honorant ces acteurs, le gouvernement ivoirien réaffirme sa volonté de faire de la Côte d’Ivoire un hub numérique de premier plan en Afrique. Les projets en cours, tels que la couverture numérique des 509 sous-préfectures et la construction de la cité de l’innovation à Grand-Bassam, témoignent de cette ambition.

En somme, cette distinction vient saluer les efforts de tous ceux qui œuvrent pour un avenir numérique prometteur pour la Côte d’Ivoire.