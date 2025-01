Grand-Lahou se tourne vers l’avenir avec un projet innovant : l’agriculture urbaine et biologique. Lancé le 18 janvier 2025, ce programme vise à former 50 jeunes à la culture hors sol de la tomate, une technique moderne et respectueuse de l’environnement.

Ce projet, porté par Abidjan Legacy Program (ALP) en partenariat avec la municipalité, répond à plusieurs enjeux : répondre aux besoins nutritionnels de la population, créer de l’emploi pour les jeunes et préserver l’environnement. La culture hors sol, qui consiste à cultiver les plantes dans des substrats inertes plutôt qu’en terre, offre de nombreux avantages : une meilleure gestion de l’eau, une productivité accrue et une réduction de l’impact environnemental.

Grand-Lahou: une opportunité pour la jeunesse

« La production de tomates hors sol représente une opportunité exceptionnelle pour les jeunes de Grand-Lahou. Non seulement elle offre une alternative écologique à l’agriculture conventionnelle, mais elle garantit aussi un rendement élevé et permet de générer un revenu moyen de 750 000 FCFA par cycle. Nous transformons ainsi les défis agricoles en opportunités économiques pour les générations futures », souligne Abou Bamba, coordonnateur d’Abidjan Legacy Program.

De février à novembre 2025, les jeunes sélectionnés bénéficieront d’une formation complète, alliant théorie et pratique, pour maîtriser toutes les étapes de la production hors sol. À l’issue de cette formation, ils seront installés sur des sites de production pour mettre en pratique leurs nouvelles compétences.

Pour le maire de Grand-Lahou, Ali Cissoko, ce projet est une véritable opportunité pour la commune : « Produire de la tomate hors sol nous permet de répondre à la demande croissante en produits frais et biologiques, tout en optimisant l’utilisation de nos espaces agricoles. Cette méthode est adaptée à nos besoins et à nos réalités. »

Au-delà des aspects économiques, ce projet s’inscrit dans une démarche plus globale de développement durable. En réduisant l’utilisation de pesticides et d’engrais chimiques, la culture hors sol contribue à préserver les ressources naturelles et à améliorer la qualité des sols.

L’initiative de Grand-Lahou est un exemple concret de la volonté de développer des solutions innovantes pour répondre aux défis agricoles et environnementaux. En formant les jeunes et en promouvant des pratiques agricoles durables, ce projet contribue à assurer un avenir meilleur pour les générations futures.

Ce projet, qui associe innovation, développement local et protection de l’environnement, est un modèle qui pourrait être dupliqué dans d’autres régions de la Côte d’Ivoire.