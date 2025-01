La Côte d’Ivoire s’inscrit dans une nouvelle dynamique dans le secteur des mines. À l’occasion du Conseil des ministres, le gouvernement dirigé par Alassane Dramane Ouattara a autorisé cinq permis de recherche. Le résultat positif de ces recherches constituera un atout majeur pour la croissance de l’économie du pays.

La Côte d’Ivoire, bientôt une puissance minière ?

La Côte d’Ivoire connaît une ascension fulgurante au cours de la dernière décennie dans le secteur des mines. Cela s’explique par la quantité de production d’or du pays dirigé par Alassane Dramane Ouattara. De 10 tonnes en 2012, le pays est passé à 55 tonnes en 2024 avec une prévision de 65 tonnes en 2025. Malgré cette croissance, la première puissance économique de la CEDEAO ne figure pas dans le top 5 des pays producteurs d’or en Afrique, un classement dominé par le Ghana, le Mali, le Burkina Faso, l’Afrique du Sud et la Guinée.

Ainsi, les cinq permis de recherche minière octroyés par le gouvernement permettront à la Côte d’Ivoire d’élargir sa production afin de, sinon intégrer le top 5, du moins s’en rapprocher. Pour rappel, ces permis de recherche ont été attribués sous la supervision du ministère ivoirien en charge des Mines, du Pétrole et de l’Énergie, en collaboration avec ceux des Finances et du Budget, ainsi que de l’Environnement, du Développement Durable et de la Transition Écologique.

Des métaux stratégiques au cœur des recherches

Plusieurs métaux stratégiques sont au cœur des recherches en Côte d’Ivoire. Selon les informations, les explorations seront axées sur six ressources : le nickel, les terres rares, le cobalt, l’or, le chrome et le lithium. Ces recherches ont été confiées à différentes structures spécialisées dans le domaine des mines.

Les entreprises bénéficiaires des permis de recherche

Les cinq permis ont été répartis entre cinq entreprises spécialisées dans la recherche minière. Il s’agit de : Ivoire Gold SARL (IVOGOLD), Mako Côte d’Ivoire SARLU (MAKO CI SARLU). À celles-ci s’ajoutent : la Société pour le Développement des Investissements en Afrique-Côte d’Ivoire SA (SODINAF-CI), VIROQUE MINERALS SARL et GOLDRIDGE RESOURCES SARL.

Répartition géographique des nouveaux permis

La société Ivoire Gold SARL (IVOGOLD) a reçu un permis pour le nickel, les terres rares, le cobalt, l’or et le chrome. Ces recherches se dérouleront dans les départements de Ferkessédougou et de Kong, au nord de la Côte d’Ivoire.

Le second permis de recherche, consacré au lithium et aux terres rares, a été attribué à la société Mako Côte d’Ivoire SARLU (MAKO CI SARLU). Cette dernière sera active dans les départements de Didiévi et de Bouaké, au centre du pays.

Les trois autres permis de recherche minière concernent exclusivement l’or. La Société pour le Développement des Investissements en Afrique-Côte d’Ivoire SA (SODINAF-CI) interviendra dans le département de Katiola, au nord du pays. VIROQUE MINERALS SARL opérera dans les départements de Kounahiri, Bouaflé et Zuénoula, situés dans le centre-ouest.

Enfin, GOLDRIDGE RESOURCES SARL a reçu des permis pour les départements de Bondoukou et de Tanda, dans le nord-est.

Quatre ans pour explorer le potentiel minier ivoirien

Détentrices chacune d’un permis de recherche, les cinq entreprises disposent d’un délai de quatre ans pour explorer le potentiel minier de la Côte d’Ivoire. Cette première vague d’attributions de l’année s’inscrit dans la dynamique amorcée ces dernières années, particulièrement en 2024, où plusieurs permis de recherche ont été attribués à de nombreuses sociétés spécialisées. Cette politique vise à attirer davantage d’investissements et à valoriser le potentiel du bassin sédimentaire ivoirien.