Dans le cadre de l’opération Épervier 10, les forces de l’ordre ont mené une opération ciblée à Azaguié en Côte d’Ivoire, suite à des informations faisant état de trafic de drogue.

Opération Épervier 10 : coup de filet contre les trafiquants de cannabis et de tramadol à Azaguié en Côte d’Ivoire

Une équipe de la Direction de la Police des Stupéfiants et des Drogues (DPSD) a procédé à l’interpellation de deux individus, identifiés comme M.M. (24 ans) et S.G.S.A. (21 ans), soupçonnés d’être impliqués dans la vente de cannabis et de tramadol. Lors de leur arrestation, les policiers ont procédé à la saisie de 6,7 kilogrammes de cannabis et 399 comprimés de Tramaking 250 mg.

Cette opération démontre la détermination des forces de l’ordre à lutter contre le trafic de drogue et à protéger la jeunesse de Côte d’Ivoire. A noter que les individus interpellés seront présentés au parquet dans les prochains jours pour répondre de leurs actes.