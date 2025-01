Comme annoncé ces derniers jours, l’application chinoise de vidéos courtes, TikTok, a suspendu ses activités aux États-Unis. La mesure est entrée en vigueur dans la matinée du dimanche 19 janvier 2024. Les autorités américaines accusent TikTok d’espionnage et de manipulation de leurs citoyens, des accusations que l’entreprise continue de nier.

États-Unis vs TikTok : une suspension qui secoue 170 millions d’utilisateurs

TikTok, qui comptait près de 170 millions d’utilisateurs actifs aux États-Unis, est désormais inaccessible. Cette suspension est une réponse à la pression des autorités américaines, qui, en avril dernier, ont adopté une loi visant à forcer la société mère de TikTok, ByteDance, à vendre sa branche américaine. Le non-respect de cette injonction entraînerait une interdiction totale de l’application sur le sol américain.

Face à ces menaces, la partie chinoise a pris les devants en fermant temporairement son accès. Dans un message adressé à ses utilisateurs, l’application a précisé que cette décision n’est pas définitive, mais reste en vigueur jusqu’à nouvel ordre.

L’avenir de cette application de vidéo aux États-Unis dépend désormais de la décision de Donald Trump, président en exercice, qui a promis de se pencher rapidement sur ce dossier sensible. Il pourrait accorder un délai supplémentaire pour permettre à ByteDance de négocier un accord acceptable pour les deux parties. Cette trêve offrirait une fenêtre de dialogue et pourrait éviter un conflit économique et diplomatique plus profond entre les États-Unis et la Chine.

Pour l’heure, l’application reste suspendue, et les utilisateurs espèrent une issue favorable. Si un compromis est trouvé, TikTok pourrait reprendre ses activités, mais sans doute sous des conditions strictes imposées par les autorités américaines.