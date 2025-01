Dans le cadre de la lutte contre l’orpaillage illégal en Côte d’Ivoire, les forces de l’ordre ont mené une opération d’envergure à Ketesso, une localité située dans la sous-préfecture de Zaranou.

Coup de filet contre l’orpaillage illégal, du matériel détruit en Côte d’Ivoire

Les éléments de l’escadron d’Abengourou et de la brigade d’Ébilassokro ont procédé à la saisie et à la destruction d’un important matériel utilisé pour l’exploitation minière illégale. Le bilan de cette opération est sans appel. On peut noter 23 concasseurs, 13 dragues et 11 dispositifs de lavage ont été rendus inutilisables.

Cette action s’inscrit dans le cadre de la politique de lutte contre l’orpaillage illégal menée par les autorités de Côte d’Ivoire. Ce phénomène, en plus de porter atteinte à l’environnement, est souvent associé à des activités illégales telles que le travail des enfants et l’exploitation des ressources naturelles.

En détruisant ce matériel, les forces de l’ordre entendent notifier clairement aux orpailleurs illégaux que l’impunité n’est plus de mise en Côte d’Ivoire. Ces opérations de destruction de matériel sont une méthode efficace pour décourager les acteurs de ce secteur informel et protéger les ressources naturelles du pays.