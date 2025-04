Le bras de fer entre Valérie Yapo et Tidjane Thiam prend une nouvelle tournure. Les militants à la base s’intéressent désormais à la situation et prennent fait et cause pour leur président.

PDCI-RDA : les militants s’opposent farouchement à la demande de suspension de Tidjane Thiam

Tidjane Thiam n’est pas seul face à Valérie Yapo. Les militants et sympathisants ont donné un signal fort ce mercredi 2 avril 2025 à l’occasion de l’audience programmée sur la demande de suspension du président du PDCI. Conduits par les députés du parti, les militants ont exprimé leur soutien au président Tidjane Thiam. Malgré la forte présence des policiers sur les lieux, ils ont fait entendre leur voix en faveur de leur leader.

Selon le député Me Blessy Chrysostome, cette forte mobilisation n’est que « le début de ce qui va se passer ». Il a apprécié la démarche des militants et les invite à maintenir la pression jusqu’au dénouement heureux du conflit.

Faisant le point de l’audience, il a indiqué que les deux parties ont échangé devant la juge sur les nouvelles demandes de dame Yapo, dont la principale est la suspension des organes du PDCI et de son président. Les avocats de la plaignante ont brandé des arguments pour soutenir lesdites demandes. En face, les avocats du PDCI-RDA n’ont pas hésité à apporter des répliques adéquates.

A lire aussi : « Le PDCI est apaisé », Tidjane Thiam rassure

Après les échanges, la juge a mis en délibéré le dossier pour le 11 avril prochain. Une date qui, selon Me Blessy Chrysostome, ne doit normalement pas empêcher la tenue du Bureau politique. Mais il revient aux responsables de décider de la conduite à tenir.