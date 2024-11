Un réseau présumé lié à l’État islamique démantelé grâce à une vaste opération conjointe entre les services secrets américains et les forces de sécurité ivoiriennes. Six individus, originaires d’Irak et de Syrie, ont été arrêtés à Abidjan, dans le quartier de Koumassi. De sources sécuritaires, ce réseau aurait envisagé de cibler les Jeux Olympiques de Paris en 2024.

Côte d’Ivoire : un réseau présumé de l’État islamique démantelé grâce à une coopération internationale

Les suspects, localisés grâce à des renseignements américains, avaient trouvé refuge dans un appartement discret à Koumassi. Lors de la perquisition, les forces de l’ordre ont saisi plusieurs faux documents de voyage ainsi que de nombreuses cartes SIM. Ces éléments auraient servi à faciliter leurs déplacements et à permettre à d’autres membres du réseau de voyager incognito.

Les arrestations, effectuées en juillet dernier, sont le résultat de plusieurs mois de surveillance et de coordination internationale. Selon des sources proches de l’enquête, les suspects faisaient partie d’une cellule organisée.

Des ramifications à Madagascar

Outre les arrestations en Côte d’Ivoire, d’autres membres présumés du réseau ont été interceptés à Antananarivo, la capitale de Madagascar. Ces opérations ont été menées grâce à une collaboration efficace entre la Direction générale de la sécurité extérieure (DGSE) française et les services de renseignement malgaches.

Les informations publiées par Le Monde révèlent que ces interpellations témoignent de l’importance de la coopération internationale dans la lutte contre le terrorisme. Les membres de ce réseau, suivis de près depuis plusieurs mois, étaient soupçonnés de préparer des attaques coordonnées. Leur présence en Afrique de l’Ouest et dans l’Océan Indien souligne la capacité de l’État islamique à s’implanter dans des régions éloignées de ses bastions traditionnels.

L’enquête, toujours en cours, pourrait révéler davantage de détails sur l’étendue des activités de ce réseau présumé de l’Etat islamique et sur ses éventuelles connexions locales.

Nécessité de renforcer la sécurité à Abidjan

Face à ces nouvelles menaces, les autorités ivoiriennes doivent prendre des mesures pour renforcer la sécurité sur le territoire national. Cela passe d’abord par un suivi rigoureux des mouvements suspects sur le territoire et d’un contrôle strict des documents de voyage.