En Côte d’Ivoire, dans la région de Gbêké, plus précisément sur l’axe Bouaké-Brobo, une opération conjointe menée par la Brigade de Sécurité Rurale 3 de Bouaké a permis une saisie record.

Côte d’Ivoire : un réseau de trafiquants de médicaments démantelé à Bouaké

Les forces de l’ordre ont mis la main sur plus de 80 tonnes de médicaments de qualité inférieure et falsifiés (MQIF), ainsi que sur des explosifs et d’autres produits illégaux.

En effet, cette opération d’envergure, qui s’est déroulée du 21 au 22 octobre 2024, a conduit à l’interpellation de quatre individus, actuellement en garde à vue. À cet effet, les produits saisis incluaient notamment des boîtes de Ronfit forte, Diazepam, Peladol Extra, Timaking, Tamral, Peladol Junior et Dyclosa.

En plus, les investigations ont permis de démanteler un vaste réseau de trafiquants et de localiser trois entrepôts, situés à Belleville et Djanbrou, où étaient stockés les produits illégaux. Selon la police, ces entrepôts abritaient également de dangereux explosifs et du cyanure.

Par ailleurs, ces saisies répétées témoignent de la détermination des autorités à lutter contre le trafic de produits illicites, qui met en danger la santé des populations en Côte d’Ivoire.