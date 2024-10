Au Burkina Faso, les forces de l’ordre ont porté un coup dur à un réseau de faux-monnayeurs. À l’issue d’une opération d’envergure, plusieurs individus ont été arrêtés.

Burkina Faso : un réseau de voleurs et de faux-monnayeurs démantelé

Cinq présumés auteurs de faux monnayage, de vols et de recel de vélomoteurs ont été arrêtés par la brigade de recherche du commissariat de police de Manga. Cette opération a bénéficié de la collaboration de l’initiative locale de sécurité « Kolgwéogo » de Kaïbo.

Selon les informations rapportées par la police, les arrestations ont fait suite à une plainte déposée par trois commerçants de Kaïbo, victimes de faux billets. Ainsi , des enquêtes ont conduit à l’interpellation de cinq individus, âgés de 19 à 29 ans. Le plus jeune, un mineur de 14 ans, a été relâché après avoir fourni des informations cruciales permettant d’arrêter ses complices.

En plus, lors des perquisitions, les forces de l’ordre ont saisi près de 3 607 500 francs CFA, 110 000 euros et 13 700 dollars contrefaits, ainsi que cinq vélomoteurs dont deux volés à Ouagadougou et un à Manga. Par ailleurs, cette opération est le fruit d’une collaboration étroite entre la police et les populations.