En Côte d’Ivoire, un étudiant a été interpellé en possession d’une grenade dans le quartier général de la FESCI. Cette découverte fait suite à des opérations de déguerpissement lancées dans les cités universitaires depuis le week-end dernier.

Côte d’Ivoire : le grand nettoyage révèle un trafic d’armes dans les cités universitaires

La brigade de recherche a lancé un avis de recherche contre plusieurs autres membres de la FESCI, suspectés d’être impliqués dans l’affaire du meurtre de Deagoué Mars Aubin, alias Général Sorcier. Dans ce cadre, P. B. D. H., un étudiant ivoirien âgé de 26 ans, a été interpellé le mardi 8 octobre 2024 à la Cité Rouge, Abidjan-Cocody, en possession d’une grenade offensive.

Simultanément, des chambres illégalement occupées dans ces résidences universitaires ont été libérées. L’opération, encadrée par les forces de l’ordre, a permis de vérifier l’identité des occupants trouvés sur place. Ceux qui ont justifié de leur présence sur les lieux ont été épargnés, les autres ont été sommés de s’en aller.

De plus, les portes et les lits des chambres illégalement occupées ont été démontés et emportés par les équipes du CROU présentes sur le terrain. La buanderie de la Cité Rouge, qui avait été transformée en cuisine, a été libérée. Dans leur progression, les équipes du CROU ont mis la main sur des armes blanches notamment des machettes, des couteaux, des marteaux, des lance-pierres, ainsi que des produits pharmaceutiques et des écussons de police.

À Abobo et à Williamsville, de pareils objets ont été découverts, notamment des stupéfiants et des armes blanches. Il faut noter que depuis le lancement de cette opération dans les cités universitaires en Côte d’Ivoire, la découverte de ces objets de violence pourrait amener les autorités à divers niveaux à s’interroger et à réorganiser le fonctionnement des organisations syndicales et estudiantines en Côte d’Ivoire.