Le sélectionneur des Éléphants de Côte d’Ivoire, Emerse Faé, n’a pas caché sa déception face à la prestation de ses joueurs contre la Zambie. Malgré une qualification déjà acquise à la CAN 2025, la défaite des Ivoiriens en Zambie (1-0) vendredi dernier a laissé un goût amer.

Emerse Faé déçu de la prestation des Éléphants de Côte d’Ivoire face à la Zambie

« Je suis très déçu de la manière dont on a joué », a d’abord déclaré le sélectionneur Emerse Faé en conférence de presse. « On doit être capable de battre une équipe comme la Zambie, même avec des absents. On a été bouffés, on a été en dessous de notre niveau », a-t-il déploré en pointant du doigt les nombreux déchets de son équipe au cours de cette rencontre.

Emerse Faé a notamment pointé du doigt les déchets techniques et le manque d’efficacité offensive de son équipe. Le gardien Yahia Fofana a été le seul à sauver les meubles en multipliant les arrêts.

L’absence de cadres comme Jean Michaël Seri et Sébastien Haller n’a pas été aavancée comme une excuse par le technicien ivoirien, qui a estimé que l’équipe disposait de suffisamment de qualités pour obtenir un meilleur résultat.

Cette défaite intervient alors que les Éléphants de Côte d’Ivoire avaient déjà concédé une défaite surprise en Sierra Leone lors de la journée précédente. Ces deux revers soulèvent des interrogations sur le niveau de forme de l’équipe championne d’Afrique en titre à quelques mois de la CAN 2025.

Les Éléphants auront l’occasion de se reprendre mardi prochain à Abidjan face au Tchad, lors de la dernière journée des éliminatoires.