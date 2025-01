La Côte d’Ivoire s’apprête à accueillir un événement d’envergure dédié à la formation professionnelle. Les 10 et 11 février 2025, Abidjan abritera la première édition du Forum international des métiers et des compétences (FIMEC). Cette initiative de l’Agence nationale de la formation professionnelle (AGEFOP) se veut une plateforme d’échange et de réflexion pour tous les acteurs du secteur.

Objectifs et ambitions du FIMEC en Côte d’Ivoire

Le FIMEC ambitionne de transformer la perception de la formation professionnelle. Il s’agira de la présenter comme une voie d’opportunités pour les jeunes. Le forum explorera les mécanismes de financement de la formation. Il favorisera les partenariats entre les structures de formation, les entreprises et les organismes internationaux. Un livre blanc, avec des recommandations pour l’avenir de la formation professionnelle, sera publié à l’issue de l’événement.

Karitia Coulibaly De Medeiros, directrice générale de l’AGEFOP, a souligné l’importance de cet événement. « Le FIMEC s’inscrit dans la vision 2030 du président Alassane Ouattara. Il fait de la formation professionnelle un levier stratégique de développement socio-économique », a-t-elle déclaré.

Le forum proposera quatre panels et trois ateliers thématiques. Les participants pourront visiter des stands pour découvrir les offres de formation et les métiers de demain. Des rencontres B2B faciliteront les échanges entre les entreprises et les institutions de formation.

Des intervenants de renom pour des échanges de haut niveau

Le FIMEC accueillera des intervenants de renom de la Côte d’Ivoire. Ils aborderont des thématiques clés telles que l’adéquation formation-emploi. Les modèles innovants de financement de la formation professionnelle seront également au centre des débats. Les défis et perspectives de l’insertion professionnelle des jeunes diplômés seront également abordés.

« Le FIMEC nous permettra de mieux comprendre les tendances du marché du travail et anticiper les compétences de demain », a affirmé Mme De Medeiros.

Stanislas Zézé, fondateur de Bloomfield, a insisté sur la nécessité de repenser la formation professionnelle. « Il faut absolument repenser la formation professionnelle. C’est une nécessité et un impératif de développement », a-t-il déclaré.

Jil Alexandre N’Dia, co-fondateur de Weblogy, a souligné l’importance de la formation continue. « La formation est un médicament contre une maladie incurable. Les grands d’aujourd’hui seront les derniers de demain s’ils ne se forment pas », a-t-il ajouté.

Plus de 1500 participants sont attendus à cette première édition du FIMEC en Côte d’Ivoire .