Brice Clotaire Oligui Nguema est le nouveau président du Gabon. Son homologue ivoirien, Alassane Ouattara, l’a félicité, un jour après l’annonce des résultats du scrutin présidentiel.

Cela faisait 1 an, 7 mois et 9 jours que Brice Clotaire Oligui Nguema dirigeait le Gabon, après avoir renversé Ali Bongo par un coup d’État. Il a été élu pour son premier mandat à la tête du pays le 13 avril dernier. Emmanuel Macron et plusieurs chefs d’État partenaires du Gabon lui ont déjà adressé leurs félicitations. Le président Alassane Ouattara de la Côte d’Ivoire n’est pas resté en marge.

Le chef de l’État ivoirien a posté sur ses réseaux sociaux un message de félicitations :

« J’adresse mes félicitations et mes vœux de succès au président élu du Gabon, Brice Clotaire Oligui Nguema. Je me réjouis de poursuivre, avec lui, le raffermissement des excellentes relations d’amitié et de coopération entre nos deux pays. » Lire aussi : Emmanuel Macron félicite Brice Clotaire Oligui Nguema

Alors que le Gabon vient de clore son processus électoral, la Côte d’Ivoire se prépare à sa propre élection présidentielle prévue pour le 25 octobre prochain. Sollicité par ses militants du RHDP pour briguer un nouveau mandat, Alassane Ouattara n’a pas encore donné sa réponse officielle. Celle-ci est attendue pour le mois de mai.

En attendant, ses partisans multiplient les initiatives pour le convaincre de se représenter à la magistrature suprême.