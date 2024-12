En Côte d’Ivoire, le sociologue Gala Kolebi a été placé sous mandat de dépôt par le parquet d’Abidjan. Le militant du Parti des peuples africains – Côte d’Ivoire (PPA-CI) est accusé d’avoir diffusé de fausses informations sur les réseaux sociaux, notamment concernant les conditions de détention des prisonniers politiques au pôle pénitentiaire d’Abidjan.

Gala Kolebi mis en examen pour diffusion de fake news en Côte d’Ivoire

Dans ses publications, Gala Kolebi avait fait cas des actes de torture à l’encontre de certains détenus « politiques », notamment Zadi Guillaume, en s’appuyant sur des images qui se sont révélées être fausses et datées. Selon le communiqué du Procureur de la République, Koné Braman Oumar près le Tribunal de Première Instance d’Abidjan, le mis en cause avait publié « Les pro-Gbagbo sont en danger en prison (…)En effet, ils ont enfoncé des pointes dans le ventre de ZADI Guillaume, et ZADI Guillaume est en train de périr en prison », une information qui s’est révélée non vérifiée.

Interrogé par les autorités, le sociologue a reconnu avoir partagé ces informations sans les vérifier au préalable. Il a expliqué avoir fait confiance à la source qui lui avait fourni ces données.

Le parquet a retenu contre lui les chefs d’accusation de complot contre l’autorité de l’État, de publication de fausses nouvelles et de trouble à l’ordre public. Ces infractions sont passibles de lourdes peines de prison.

Kole Bi Gala Géraud Fidèle, un sociologue ivoirien de 41 ans et connu sous le pseudonyme « Gala Kolebi » est placé sous mandat de dépôt pour la suite de la procédure.

Cette affaire soulève la question de la responsabilité des influenceurs et des citoyens sur les réseaux sociaux. La diffusion de fausses informations surtout sur la toile peut avoir des conséquences fâcheuses, notamment en attisant les tensions sociales et en portant atteinte à la réputation d’autrui.