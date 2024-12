Un nouveau chapitre s’ouvre dans les relations entre le Tchad et la France. Après l’annonce de la suspension des accords militaires, c’est désormais une réalité : la base militaire de Faya, située dans le nord du pays, a été officiellement rétrocédée à l’armée tchadienne. Cette décision marque un tournant dans la présence militaire française sur le sol tchadien.

Fin d’une ère : la France quitte la base de Faya au Tchad

La France tourne définitivement une page de son histoire militaire en Afrique. Après des décennies de présence militaire au Tchad, notamment à travers la base de Faya, un retrait stratégique est en cours. Ce jeudi 26 décembre, le gouvernement tchadien a annoncé, par la voix de son ministre des Affaires étrangères, Abderaman Koulamallah, la rétrocession officielle de cette base à l’armée nationale tchadienne.

Cette décision fait suite à la dénonciation des accords militaires liant les deux pays. Comme l’a souligné le ministre, cette fermeture s’inscrit dans une volonté affirmée de renforcer l’indépendance stratégique du pays. « Les forces françaises stationnées à Faya ont définitivement quitté la base militaire qu’elles occupaient », a-t-il déclaré dans un communiqué.

Le pays entend désormais assumer seul la gestion et la sécurisation de cette zone stratégique. « La base de Faya a été officiellement rétrocédée à l’armée nationale tchadienne, qui en assumera désormais la gestion et la sécurisation conformément à ses missions régaliennes de défense du territoire », a précisé le communiqué.

Malgré ce retrait, le pays affirme vouloir maintenir des relations internationales basées sur le respect mutuel et les intérêts réciproques. « Le gouvernement réaffirme sa détermination à renforcer l’indépendance stratégique et la souveraineté du pays tout en continuant de privilégier des partenariats internationaux basés sur le respect mutuel et les intérêts réciproques », a souligné le ministre.

Le départ des forces françaises marque un tournant pour l’armée tchadienne, désormais seule responsable de la sécurité de la zone de Faya. Cette nouvelle donne pourrait avoir des implications importantes sur le dispositif sécuritaire tchadien, notamment dans la lutte contre les groupes armés opérant dans la région.

Tout en affirmant sa souveraineté, le pays réaffirme également son engagement en faveur de la paix et de la sécurité dans la région. « Le pays demeure engagé en faveur de la paix et de la sécurité dans la région et continuera d’assumer pleinement ses responsabilités en matière de sécurité, tant au niveau national que dans la lutte contre le terrorisme dans la sous-région », a conclu le communiqué.