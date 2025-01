Guillaume Soro, ancien Premier ministre et président de l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire, sort de son silence. Lors d’une intervention en ligne le 31 décembre 2024, il a confirmé sa candidature pour l’élection présidentielle de 2025. Exilé depuis six ans, il ambitionne un retour politique ambitieux, s’appuie sur un programme orienté vers les laissés-pour-compte. compte.

Guillaume Soro: un retour médiatique marqué par des ambitions affirmées

Guillaume Soro a rompu son silence médiatique en annonçant obligatoirement sa candidature lors d’une visioconférence le 31 décembre 2024. Âgé de 52 ans, il a affirmé sa détermination à « servir son pays », se déclare prêt à rentrer en Côte d’Ivoire malgré fils exilé.

« Ma place est auprès de mon peuple, et non à l’étranger », a-t-il insisté, tout en exposant les principaux axes de son programme. Il s’est notamment engagé à défendre les travailleurs du cacao, du café et de l’huile de palme, qu’il considère comme les moteurs négligés de l’économie ivoirienne.

Soro a également salué le soutien de dirigeants ouest-africains influents tels que le général Assimi Goïta, le capitaine Ibrahim Traoré et le général Abdourahamane Tiani. Ces chiffres, selon lui, symbolisent une Afrique indépendante et solidaire.

Au sujet de son exil, qu’il juge « contraire à la Constitution ivoirienne », il a rassuré sur sa santé, ajoutant avec humour : « Je vais bien, même si j’ai perdu quelques kilos. »

Le projet politique de Guillaume Soro se concentre sur les besoins du monde paysan, jugés marginalisés depuis des décennies. Selon lui, les travailleurs des filières cacao, café et huile de palme subissent des injustices sociales flagrantes, freinant leur contribution à l’économie. Soro promet de rétablir un équilibre économique en renforçant les revenus des producteurs et en développant des infrastructures adaptées.

« Il est temps de rendre justice à ces femmes et hommes qui nourrissent notre nation », a-t-il déclaré avec conviction. Dans cette optique, il appelle à une réforme profonde du secteur agricole, visant à créer un environnement plus équitable et durable. Ce programme reflète, selon Soro, sa volonté de « redonner la voix à ceux qu’on a trop longtemps ignorés ».

Les piliers de son projet incluent également un engagement à lutter contre les inégalités sociales dans toutes les régions de Côte d’Ivoire. La présidentielle de 2025 pourrait être décisive pour l’avenir politique de la Côte d’Ivoire. Guillaume Soro doit affronter des adversaires de poids, notamment Laurent Gbagbo, bien que ce dernier soit pour l’instant inéligible.

Pour Soro, cette élection représente une opportunité unique de redéfinir le paysage politique ivoirien, avec un programme « ambitieux et réaliste », destiné à rassembler au-delà des clivages.

Sa déclaration du 31 décembre marque donc un tournant important, non seulement pour sa carrière, mais aussi pour l’avenir du pays. « Je suis prêt à relever le défi et à construire une Côte d’Ivoire plus forte », a-t-il conclu.