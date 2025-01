En Côte d’Ivoire, la police de Séguéla a porté un coup dur aux activités illégales d’orpaillage dans la région. Dans la nuit du 28 décembre, les forces de l’ordre ont procédé au démantèlement d’un atelier de fonte d’or clandestin, situé dans le quartier Traoré.

Démantèlement spectaculaire d’un atelier de fonte d’or illégal à Séguéla en Côte d’Ivoire

L’opération, menée sous la supervision du procureur de la République, a permis l’arrestation de huit individus, dont un mineur de 17 ans. Selon les informations, les suspects étaient en train de fondre de l’or illégalement extrait lorsqu’ils ont été surpris. Ainsi au cours de cette opération, les éléments de la police de Côte d’Ivoire ont mis la main sur un matériel important, témoignant de l’ampleur des activités de ce réseau :

256,86 grammes d’or

470 000 francs CFA en espèces

Du matériel de surveillance (caméras, écrans)

Un registre de comptes, une machine à billets

Des outils spécialisés pour la fonte de l’or

Un fléau qui persiste

Cette découverte souligne l’ampleur du phénomène de l’orpaillage clandestin dans la région de Séguéla en Côte d’Ivoire. Ces activités illégales ont de graves conséquences environnementales et sociales, notamment en raison de l’utilisation de produits chimiques dangereux et de l’exploitation illégale des ressources naturelles. Les huit individus mis en cause seront présentés devant la justice pour répondre de leurs actes.