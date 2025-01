Le président du Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, a ravi le cœur de la population nigériane. Ce dernier a annoncé la création d’une nouvelle agence de prêt et de crédit destinée aux entreprises et aux particuliers. Cette initiative vise à élargir l’accès au crédit pour stimuler la croissance économique.

Accès facilité au financement pour la croissance économique au Nigeria

National Credit Guarantee Co est le nom de la nouvelle agence de prêt et de crédit qui sera mise en place au Nigeria d’ici mai 2025. Cette information a été donnée par le président lors de son discours à la nation. Il s’agira de la deuxième agence de prêt et de crédit après celle destinée aux salariés, la Nigerian Consumer Credit Corporation.Selon Bloomberg, la mise en œuvre de ce projet vise à « fournir aux institutions financières des instruments de partage des risques, les encourageant ainsi à accorder davantage de crédits aux particuliers et aux entreprises et à élargir l’accès au crédit pour stimuler la croissance économique ».

Le président Bola Ahmed Tinubu a également souligné l’importance de cette initiative :« Cette initiative renforcera la confiance dans le système financier, élargira l’accès au crédit et soutiendra les groupes mal desservis, tels que les femmes et les jeunes. Elle favorisera la croissance, la réindustrialisation et l’amélioration des conditions de vie de notre population », a-t-il déclaré.

Participation d’investisseurs publics et privés

Par ailleurs, cette nouvelle agence bénéficiera de la participation d’investisseurs privés et publics, notamment la Bank of Industry et l’Agence souveraine d’investissement du Nigeria, pour garantir son bon fonctionnement et atteindre ses objectifs.Au niveau national, le président a également annoncé d’autres mesures, telles que la baisse du prix de l’essence et la réduction de l’inflation (de 35 % à 15 %) grâce à l’augmentation de la production alimentaire et à la fabrication locale de médicaments. Une nouvelle année qui s’annonce positive et encourageante pour la population nigériane.