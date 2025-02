La Côte d’Ivoire a obtenu l’accord de financement du PRODECAP de la part de la BAD. Ainsi, cette dernière (Banque Africaine de Développement) a accordé un financement de 16,158 milliards FCFA à la Côte d’Ivoire, soit 24,634 millions d’euros. Cet accord de prêt entre la Côte d’Ivoire et la BAD vise à financer le Projet de Développement des Chaînes de Valeur Compétitives de l’Aquaculture et de la Pêche Durable (PRODECAP). Un projet qui pourrait contribuer au développement du « consommons local » à travers le secteur de la pêche.

Côte d’Ivoire – BAD : un accord pour le développement des économies locales

La Côte d’Ivoire ambitionne de développer l’économie locale à travers son projet de développement des chaînes de valeur compétitives de l’aquaculture et de la pêche durable. Ce projet vise à accroître significativement la contribution du secteur de la pêche et de l’aquaculture au développement des économies locales. Il permettra également de réduire les importations de poissons, car il prévoit de soutenir la gestion des pêches maritimes, lagunaires et continentales.

En effet, en 2024, le pays a importé 732 000 tonnes de poissons pour un montant de 518 milliards de FCFA. Afin de concrétiser ce projet, la Côte d’Ivoire a conclu un accord de prêt avec la BAD (Banque Africaine de Développement) le 18 décembre 2024. Cet accord avec l’institution financière vise à financer le projet à hauteur de 16,158 milliards FCFA, soit 24,634 millions d’euros.

« Le projet vise à accroître significativement la contribution du secteur de la pêche et de l’aquaculture au développement des économies locales. Il prévoit, plus précisément, de soutenir la gestion des pêches maritimes, lagunaires et continentales, ainsi que le développement de l’aquaculture, avec le renforcement des stocks de géniteurs, la mise en place d’écloseries, la production commerciale d’alevins et la formulation d’aliments pour poissons », a déclaré Amadou Coulibaly, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement.

Les atouts de la mise en œuvre du PRODECAP en Côte d’Ivoire

La mise en œuvre du Projet de Développement des Chaînes de Valeur Compétitives de l’Aquaculture et de la Pêche Durable pourrait contribuer à la croissance économique du pays à travers l’augmentation des recettes fiscales. Elle pourrait également favoriser la création de nombreux emplois pour la jeunesse ivoirienne, notamment pour ceux ayant reçu une formation dans le domaine du projet. Enfin, les recettes actuellement consacrées aux importations de poissons resteraient dans le pays, favorisant ainsi un développement durable.