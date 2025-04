Le bilan annuel de l’exercice 2024 de la BOA Côte d’Ivoire a été en hausse de 22,9 % pour un montant de 32 milliards. Un bilan très réjouissant par rapport à celui de 2023. Cette croissance est due à la bonne performance des activités bancaires qui ont généré un intérêt significatif.

BOA, un bénéfice net pour un développement durable en Côte d’Ivoire

La BOA de la Côte d’Ivoire a enregistré une bonne performance dans l’exercice de ses activités au cours de l’année 2024. Cette bonne performance a permis d’augmenter le bénéfice net de 22,9 % pour atteindre 32 milliards FCFA. Ainsi, pour atteindre cette hausse du bénéfice, la BOA de la Côte d’Ivoire a augmenté son PNB à hauteur de 72,7 milliards FCFA, soit une hausse de 20 %. Ce chiffre a été à la base d’une amélioration des revenus tirés des prêts ainsi que d’un retour favorable sur des opérations sur titres. Une dynamique qui a compensé la perte de 4,3 milliards FCFA enregistrée en 2023 par un gain net de 6 milliards FCFA en 2024.

Pour que l’année 2024 soit prolifique, la banque a fait face à une gestion minutieuse. Pour cela, les charges d’exploitation ont été en hausse de 8,5 % pour une progression du résultat brut de 28 %. Ces hausses ont atteint 46 milliards FCFA, tandis que la gestion du risque a été de 41 %, à 6,8 milliards de francs, même si les prêts effectués ont diminué de 4,7 %.

Avec toutes ces stratégies et une gestion minutieuse au cours de la période, la BOA Côte d’Ivoire a franchi la barre de 1000 milliards pour atteindre 1075 milliards, pour un pourcentage de +14,6 %. D’un autre côté, le paiement des clients débiteurs (principale ressource) a constitué 20 % pour 856 milliards, soit une hausse de 80 % des ressources. Avec toutes ces hausses, la banque a procédé à un doublement de son capital social, désormais fixé à 40 milliards FCFA. Un choix qui permettra à la banque de faire face aux exigences qui deviennent de plus en plus rigoureuses dans la région.