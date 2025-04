En Côte d’Ivoire, la campagne 2024-2025 des noix de cajou chez les producteurs s’annonce très bien, et ce, en raison de la flambée du prix du produit. Ainsi, au cours de cette campagne, le gouvernement a augmenté le prix du kilo de noix de cajou à 425F CFA, soit une hausse de 54 % par rapport à l’année précédente.

Côte d’Ivoire : croissance socioéconomique à travers la campagne des noix de cajou

La Côte d’Ivoire a opté pour la valorisation et la redynamisation du secteur des noix de cajou en augmentant le prix du kilogramme de ce produit pour la campagne 2024-2025 à 450 F CFA, soit une hausse de 54 %. Cette augmentation permettra aux producteurs de Niakara (Centre-Nord, région du Hambol) et de bien d’autres régions de renforcer le secteur et de booster leurs revenus.

Toutefois, le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et des Productions vivrières, Kobenan Kouassi Adjoumani, a mis en garde les acheteurs contre cette flambée des prix en début d’année (janvier 2025). Une annonce effectuée dans le but de renforcer le secteur et de soutenir les producteurs de chaque région.En effet, d’après le responsable de la coopérative Thibault Kélo, la hausse des prix pour la commercialisation des noix de cajou est respectée par les acheteurs.

En revanche, bien que fixé à 425 F CFA, certains producteurs ont vendu leurs noix de cajou à 450 F CFA et 480 F CFA. Par exemple, le producteur Alfonse Touré, de la ville de Pêkaha, et le responsable de coopérative Thibault Kélo ont vendu les leurs à 480 et 450 F CFA respectivement.

En outre, cette hausse de prix instaurée par le gouvernement aura un impact positif sur les revenus des producteurs, sans oublier la croissance de l’économie du pays et celle du secteur. D’un autre côté, cette augmentation pourrait contribuer à la campagne de revenu intermédiaire du pays, qui vise à réduire la pauvreté d’ici 2030 et à enregistrer un revenu intermédiaire de 4 000 $ par habitant.