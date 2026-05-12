Côte d’Ivoire : la police empêche Assalé Tiémoko de voyager

Assalé Tiémoko a été empêché d’embarquer à l’aéroport d’Abidjan alors qu’il devait se rendre au Canada pour une tournée de mobilisation politique en Amérique du Nord. Selon le communiqué du Mouvement politique Aujourd’hui et Demain la Côte d’Ivoire (ADCI), le maire de Tiassalé n’avait pas été préalablement informé d’une « quelconque interdiction de voyager ». Ce lundi 11 mai 2026, il avait déjà effectué les formalités de voyage quand la police lui a notifié qu’il ne pouvait pas sortir du territoire.

Côte d’Ivoire : Assalé Tiémoko empêché de voyager, les raisons

Interpellé et écouté par la police le mercredi 21 avril 2026, Assalé Tiémoko était rentré libre. Il a repris normalement ses activités et a même présidé en personne la rentrée police du Mouvement politique Aujourd’hui et Demain la Côte d’Ivoire (ADCI). Mais en réalité, il reste toujours dans le viseur du procureur. Ce lundi, alors qu’il s’apprêtait à se rendre au Canada, il a été stoppé à l’aéroport par la police à 20 minutes de l’embarquement. « Sur place, le commissaire l’a informé que le procureur de la République lui avait donné instruction de lui signifier qu’il « ne peut pas voyager » et qu’il devrait l’informer avant qu’il prenne l’avion », a rapporté l’ADCI dans un communiqué daté du lundi 11 mai 2026.

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Toutes ses tentatives pour joindre le procureur sont demeurées vaines. Il a attendu dans les locaux de la police jusqu’au départ de l’avion à 21 h 10, avant de regagner librement son domicile.

L’ADCI a rappelé que du 22 avril 2026 à ce jour, ni Assalé Tiémoko ni ses avocats n’ont été informés d’aucune « mesure restrictive prise à son encontre. Ni inculpation, ni contrôle judiciaire. » « Le Mouvement politique ADCI s’étonne que, depuis le 22 avril 2026, le procureur de la République n’ait notifié à son président, ni à ses avocats, aucune mesure de restriction le visant, jusqu’à cet incident qui donne le sentiment d’un piège destiné à l’humilier. »

Pour rappel, le président de l’ADCI a été interpellé et écouté pour « trouble à l’ordre public » ; « incitation à la révolte » ; « discrédit sur les institutions de la République » et « diffusion de fausses nouvelles ».

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Les raisons du voyage

Le président du Mouvement politique Aujourd’hui et Demain la Côte d’Ivoire (ADCI) se rendait au Canada avec un agenda chargé. Ce voyage s’inscrit dans les actions prévues en vue de l’implantation du mouvement au sein de la diaspora ivoirienne. L’ADCI rappelle que cette tournée a été planifiée depuis et « annoncée publiquement lors du séminaire de Nantes en mars 2026 ». Elle était prévue du 12 au 26 mai 2026 et Assalé Tiémoko devait retourner à Abidjan le 27 mai.