La Côte d’Ivoire va ouvrir une ambassade au Kenya

L’offensive diplomatique d’Alassane Ouattara à Nairobi porte déjà des fruits. La Côte d’Ivoire s’est accordée avec les autorités kenyanes pour l’ouverture d’une ambassade. Cette représentation diplomatique va porter les perspectives de coopération entre les deux pays et renforcer les liens qui existent déjà. C’est l’une des décisions majeures prises lors des échanges entre le président Alassane Ouattara et le président kenyan William Ruto en marge du sommet Africa Forward.

Kenya : Nairobi va accueillir l’ambassade de la Côte d’Ivoire

La Côte d’Ivoire et le Kenya décident de consolider leurs relations bilatérales. Premier acte concret : Abidjan va ouvrir prochainement une ambassade à Nairobi. À date, la Côte d’Ivoire ne dispose que d’un consulat au Kenya. Quant au Kenya, il dispose d’une ambassade en Côte d’Ivoire, mais basée à Abuja (Nigeria). Pour répondre favorablement à la décision de la Côte d’Ivoire, le président kenyan William Ruto a annoncé à son tour que l’ambassade du Kenya va désormais siéger à Abidjan.

Lire aussi : Alassane Ouattara à Nairobi avec un agenda diplomatique chargé

Selon le président kenyan, cette décision reflète « l’engagement commun (des deux pays) à approfondir les relations bilatérales et à étendre la présence diplomatique du Kenya en Afrique de l’Ouest ». La création d’ambassades de part et d’autre va rapprocher les deux pays et accélérer les collaborations dans divers domaines. Pour William Ruto, la clé de cette relation diplomatique est de « débloquer de plus grandes opportunités dans le commerce, les investissements et les échanges entre nos peuples, au bénéfice mutuel de nos citoyens ». La Côte d’Ivoire et le Kenya veulent baser leur coopération bilatérale sur les perspectives de développement des échanges économiques et commerciaux.

Par ailleurs, le président ivoirien s’est dit satisfait de «l’engagement commun à consolider la coopération africaine, à intensifier les échanges interrégionaux et à mobiliser davantage de ressources pour le financement des infrastructures stratégiques du continent».

Lire aussi : Africa Forward : qui sont les dirigeants présents ?

Abidjan étend sa couverture diplomatique

De 2013 à date, Abidjan a amélioré sa couverture diplomatique dans le monde. Cette couverture est passée de 48 % en 2013 à 82,90 % en 2024. Les représentations diplomatiques de la Côte d’Ivoire sont présentes dans au moins 160 pays sur les 193 que compte l’Organisation des Nations unies (ONU). La carte diplomatique de la Côte d’Ivoire est composé de 47 ambassades bilatérales, 06 délégations et missions permanentes auprès d’organisations internationales et 07 consulats généraux.