L’Autorité de Régulation des Télécommunications de Côte d’Ivoire (ARTCI) a récemment pris des mesures fortes envers les opérateurs de téléphonie mobile. Moov Africa, MTN et Orange ont été sanctionnés pour des manquements à leurs obligations de qualité de service. Ces sanctions financières, d’un montant total de 13,17 milliards FCFA, témoignent de la volonté de l’ARTCI d’améliorer l’expérience des utilisateurs.

Des sanctions justifiées par des manquements répétés

Les opérateurs de téléphonie mobile ont été sanctionnés pour des manquements constatés dans la qualité de leurs réseaux. Les plaintes des consommateurs concernant les coupures, la couverture inégale et la qualité des appels ont été prises au sérieux par l’ARTCI. Les audits réalisés ont confirmé ces problèmes, révélant des écarts importants entre les normes requises et la réalité du service.

L’ARTCI a donc décidé de frapper fort en infligeant des amendes conséquentes : 2,89 milliards FCFA pour Moov Africa, 3,27 milliards FCFA pour MTN et 7 milliards FCFA pour Orange CI. Ces sanctions sont un signal clair envoyé aux opérateurs : ils doivent impérativement améliorer la qualité de leurs services.

Des investissements pour améliorer les infrastructures

L’ARTCI ne se contente pas de sanctionner. L’autorité prévoit de réinvestir les fonds issus des amendes dans l’amélioration des infrastructures télécoms. Le Programme National de Connectivité Rurale (PNCR) est l’une des pistes envisagées. Ce programme vise à réduire la fracture numérique en facilitant l’accès aux services mobiles et Internet dans les zones rurales.

Des accords transactionnels ont été signés avec les opérateurs. Ils s’engagent à installer 240 micro-sites radioélectriques pour étendre la couverture réseau et améliorer la qualité des services. Des comités de suivi et d’évaluation ont été mis en place pour contrôler le respect de ces engagements.

Vers une meilleure qualité de service pour les consommateurs

L’ARTCI entend ainsi garantir une meilleure qualité de service pour les consommateurs. Les sanctions financières et les investissements dans les infrastructures devraient permettre d’améliorer la couverture réseau, de réduire les coupures et d’offrir une meilleure qualité d’appel.

L’ARTCI se montre déterminée à faire respecter les règles et à défendre les intérêts des consommateurs. « Nous ne tolérerons plus les manquements à la qualité de service », a déclaré un responsable de l’ARTCI. Les opérateurs sont prévenus : ils doivent agir rapidement pour améliorer leurs réseaux et satisfaire les attentes des utilisateurs.