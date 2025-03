En Côte d’Ivoire, le CE (Conseil de l’Entente) et la BAD (Banque africaine de développement) ont tenu une réunion afin de sceller leur partenariat. Cette réunion a eu lieu dans le but de stimuler l’intégration régionale et d’encourager davantage le développement économique et social en Afrique de l’Ouest.

Côte d’Ivoire, un partenariat pour le bien-être des pays membres du CE.

Au siège du Conseil de l’Entente en Côte d’Ivoire, la vice-présidente du Groupe de la Banque africaine de développement chargée du Développement régional, de l’Intégration et de la Prestation de services, Nnenna Nwabufo, le directeur général adjoint du Groupe de la Banque pour l’Afrique de l’Ouest, Joseph Martial Ribeiro, ainsi que M. Youssouf Koné, chargé en chef de la gestion des Fonds régionaux, ont discuté du bien-être des cinq pays membres du Conseil de l’Entente (le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Niger et le Togo).

Ainsi, les deux institutions ont souligné l’importance de l’intégration régionale afin d’encourager de plus en plus le développement socioéconomique durable en Afrique de l’Ouest. À cet effet, M. Idi a présenté le plan stratégique 2024-2028 du Conseil de l’Entente lors de la rencontre. Une stratégie qui a pour objectif de « renforcer la paix, la solidarité, la sécurité et le développement durable au service des communautés ».

Pour la bonne mise en œuvre de ce plan, les deux institutions ont élaboré un Projet d’Appui au Renforcement des Capacités Institutionnelles du Conseil de l’Entente (PARCI-CE). Ce dernier est nécessaire pour renforcer les capacités humaines et opérationnelles du Conseil de l’Entente, dans le but d’optimiser la gestion et l’évaluation des programmes socioéconomiques et de développement au profit des États membres.

Cependant, le projet repose sur plusieurs points, dont le développement et la mise en œuvre de programmes régionaux d’infrastructures socioéconomiques (hydraulique villageoise, électrification par énergie solaire). Il inclut également la réalisation de programmes agro-sylvo-pastoraux, des formations professionnelles, le renforcement de l’employabilité des jeunes et des femmes, ainsi que le soutien aux États membres du Conseil de l’Entente touchés par des crises humanitaires.

Toutefois, ce plan s’inscrit dans le cadre du programme de développement de la BAD pour la période 2024-2028, qui vise à favoriser l’intégration de l’Afrique, améliorer la qualité de vie des populations, nourrir l’Afrique, éclairer l’Afrique et l’alimenter en énergie.