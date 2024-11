En Côte d’Ivoire, le gouvernement a lancé un appel à la jeunesse pour qu’elle soit le fer de lance de la transformation de la filière cacao. L’information a été dévoilée lors de la troisième édition du Forum national du jeune cacaoculteur et chocolatier (FNJC), tenue le 19 novembre 2024.



Côte d’Ivoire : la jeunesse au cœur de la révolution du cacao

Le gouvernement ivoirien encourage vivement les jeunes à s’investir dans la culture du cacao, un secteur stratégique pour l’économie nationale. Ainsi, ils ont été appelés à apporter leur dynamisme et leur créativité pour relever les défis de la filière et la rendre plus durable. « Vous avez l’énergie et la capacité d’apporter de nouvelles solutions aux défis liés à la filière par l’innovation et la transformation », a souligné Anderson Assui, directeur de cabinet adjoint du ministère de la Promotion de la jeunesse.

En effet, le FNJC est une plateforme d’échanges qui vise à renforcer l’intérêt des jeunes pour la culture du cacao et à leur fournir les outils nécessaires pour une production durable. Pour ce faire, le gouvernement s’engage à améliorer les conditions de vie des jeunes producteurs et à garantir une rémunération équitable pour leur travail.

Par ailleurs, le cacao étant un pilier de l’économie ivoirienne, représentant 15% du PIB et 40% des exportations, il est essentiel de pérenniser cette filière en impliquant les jeunes générations, précise le directeur de cabinet adjoint du ministère de la Promotion de la jeunesse.