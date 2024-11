En Côte d’Ivoire, la ministre d’État, ministre de la Fonction Publique et de la Modernisation de l’Administration, Anne Ouloto Désirée, a annoncé mardi dernier que des agents de son ministère avaient été interpellés pour des faits d’extorsion de fonds auprès de candidats aux concours administratifs.

Des agents de la Fonction publique corrompus arrêtés pour extorsion en Côte d’Ivoire

Interpellée par les députés lors de la présentation de son programme budgétaire 2025 en Côte d’Ivoire, la ministre de la Fonction Publique et de la Modernisation de l’Administration a confirmé que des individus, se faisant passer pour des agents de la Fonction Publique, demandaient de l’argent en échange de l’obtention d’un poste. « On ne paye pas pour entrer à la Fonction Publique et à l’ENA« , a martelé Anne Ouloto Désirée.

« Nous avons mis en place plusieurs mécanismes pour lutter contre ces pratiques », a assuré la ministre avant de préciser que les personnes interpellées avaient été placées à la disposition de la justice et que des enquêtes étaient en cours.

Cette annonce intervient alors que le gouvernement de Côte d’Ivoire mène une lutte implacable contre la corruption. La ministre a rappelé que la corruption était un fléau qui nuisait au développement du pays et qu’elle ne serait pas tolérée.