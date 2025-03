La Côte d’Ivoire fait désormais du secteur minier une priorité et un levier pour la croissance économique dans les années à venir. À cet effet, Mamadou Sangafowa Coulibaly, ministre des Mines, du Pétrole et de l’Énergie, sera en mission aux États-Unis. Une mission stratégique dont le succès devrait, sans nul doute, booster l’économie du pays dirigé par Alassane Dramane Ouattara.

Les États-Unis, bientôt des partenaires de la Côte d’Ivoire

La Côte d’Ivoire est un pays à fort potentiel en termes de ressources minières, pétrolières et gazières. À présent, plusieurs gisements sont sous-exploités ou non exploités. Ainsi, la mission de Mamadou Sangafowa Coulibaly aux États-Unis est claire et précise. Ce dernier est chargé de trouver des partenaires américains pour l’exploration et l’investissement dans l’industrie extractive du pays. Une mission de grande envergure qui représente un tournant décisif pour l’économie ivoirienne.

Résultats attendus de cette mission

Les attentes de la Côte d’Ivoire pour cette mission de Mamadou Sangafowa Coulibaly sont énormes. En cas de succès, de nouveaux partenariats entre les entreprises américaines et le gouvernement ivoirien verront le jour. Ainsi, l’exploration de nouveaux gisements sera ordonnée, suivie de leur mise en exploitation. Un fonds conséquent sera mis à disposition pour financer ces projets.

L’objectif ultime est de faire de la Côte d’Ivoire un acteur incontournable dans le secteur minier, aussi bien sur le plan national qu’à l’échelle internationale d’ici 2030. Associée à son statut de leader mondial du cacao, cette ambition devrait permettre une ascension fulgurante de l’économie nationale.