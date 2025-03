Au Togo, l’OTR (Office togolais des recettes) compte démarrer la vente aux enchères de motos et voitures usagées. Prévue pour débuter le 19 mars, l’OTR a annoncé la vente de 375 colis. Cette vente aura lieu sur les sites de l’USID (Unité spéciale d’intervention douanière) de Ségbé et de Tsévié.

Togo : ventes aux enchères par l’OTR

La population du Togo pourra acheter des motos et voitures à bas prix dans quelques jours. Ainsi, l’unité en charge des ventes de motos et voitures, l’OTR, a annoncé une vente de 375 colis, dont 36 voitures, 24 tricycles et 55 motos, tous usagés.

En effet, pour participer, les personnes intéressées doivent répondre à certains critères. Elles doivent s’acquitter d’une quittance de cinq mille FCFA. En revanche, en ce qui concerne le paiement des colis, l’acheteur devra ajouter une augmentation de 12 %. Des critères bien remplis qui contribueront à l’enlèvement immédiat du bien acheté.

Toutefois, l’institution a fixé une heure limite pour le paiement du ou des biens achetés. Elle souligne que le paiement doit être effectué avant 17 h 30 sous peine d’annulation. Par ailleurs, la vente aux enchères permet à l’OTR de libérer des véhicules saisis ou en panne sous douane. Cette initiative contribue à l’assainissement du commerce et au développement économique des recettes publiques.