Face à la persistance de la grève initiée par certains syndicats d’enseignants en Côte d’ivoire, Mariatou Koné, ministre de l’Éducation nationale et de l’Alphabétisation, a tenu à exprimer sa reconnaissance envers les enseignants qui ont choisi de maintenir leurs activités pédagogiques. Cette démarche s’est concrétisée par une visite de terrain dans plusieurs établissements scolaires du District d’Abidjan, où elle était accompagnée de la ministre de la Fonction publique et de la modernisation de l’Administration, Anne Désirée Ouloto.

La ministre de l’Éducation Mariatou Koné constate la présence des enseignants malgré la grève et exhorte les grévistes à la retenue

L’objectif principal de cette tournée gouvernementale était de s’assurer de la continuité effective des cours. La première étape a conduit les ministres Mariatou Koné et Anne Désirée Ouloto au lycée classique d’Abidjan, où le constat a été clair : les enseignants étaient présents et assuraient leurs cours, tandis que les élèves se montraient assidus et attentifs aux enseignements dispensés.

La ministre de l’Éducation nationale a tenu à souligner l’esprit civique et l’engagement des enseignants qui ont choisi de ne pas suivre le mouvement de grève. « Les enseignants qui sont venus faire cours sont venus avec la volonté de la prime mais dans la voie de la négociation, dans la voie du dialogue. Je me réjouis qu’ils aient compris le message du gouvernement. Partout où nous sommes passés, le message est clair. Et je voudrais saluer cela. Saluer tous ces enseignants qui ont compris l’intérêt supérieur de la nation », a fat savoir Mariatou Koné.

A lire aussi : Grève des enseignants : Anne Ouloto fait une importante déclaration

A l’endroit des enseignants grévistes, Mariatou Koné les appelle à privilégier la voie de la discussion plutôt que les actions radicales. « Rien ne s’obtient et rien ne peut s’obtenir dans la pression. Rien ne peut s’obtenir dans la radicalisation. Rien ne peut s’obtenir dans la violence. Nous avons un processus qui est en cours. Tous les collaborateurs, tous les enseignants doivent faire confiance au gouvernement », a-t-elle insisté.

Le gouvernement réaffirme sa disponibilité au dialogue

La ministre d’État, ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l’administration, a mis en avant les progrès réalisés pour les fonctionnaires sous la direction du président Alassane Ouattara, en soulignant que ces avancées ont été obtenues sans recourir à la grève. Elle a réaffirmé la volonté du gouvernement de poursuivre le dialogue, tant au niveau du ministère de l’Éducation nationale qu’au sein de la Fonction publique.

Pour rappel, plusieurs syndicats d’enseignants ont entamé une grève de 48 heures le jeudi 3 avril, afin de réclamer le versement de primes. Ce mouvement a été reconduit ce lundi 7 avril, témoignant de la persistance des tensions dans le secteur de l’éducation.