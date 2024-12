Candidat déclaré à la présidentielle de 2025, Jean-Louis Billon, ancien ministre et homme d’affaires influent, est au cœur d’une brouille qui menace l’unité du PDCI-RDA. Ce bras de fer entre Billon et le bureau dirigeant du parti, dominé par les partisans de Tidjane Thiam, met en lumière une fracture profonde.

Côte d’Ivoire : Jean-Louis Billon et le PDCI-RDA en pleine crise interne à l’approche de la présidentielle 2025

L’annonce publique de la candidature de Jean-Louis Billon à la présidentielle a été perçue comme une provocation par la direction du PDCI-RDA. Son activisme politique, souvent en marge des décisions du parti, irrite les cadres dirigeants. La convocation récente de Billon devant le Conseil de discipline illustre cette tension. Il est accusé d’actions portant atteinte à l’unité du parti et de désobéissance aux consignes internes.

En réponse, Jean-Louis Billon a réaffirmé sa volonté de se défendre. Pour mieux préparer sa défense, il a demandé au Conseil de discipline de lui communiquer toutes le pièces nécessaires du dossier.

La question de la candidature unique au sein du PDCI-RDA

Selon plusieurs observateurs, la candidature de Tidjane Thiam semble être déjà actée par le bureau dirigeant du PDCI-RDA. Le député et porte-parole du parti, Soumaila Bredoumy Kouassi, n’a jamais caché cette probabilité.

En connaissance de cause, Jean-Louis Billon a maintenu sa candidature, malgré les risques de sanctions internes. Face à l’inquiétude de ses partisans après la convocation du Conseil de discipline, il a déclaré qu’il sera bel et bien candidat.

Un scénario KKB en gestation ?

La posture de Jean-Louis Billon rappelle celle de Kouadio Konan Bertin (KKB) en 2020. Face à l’opposition du PDCI-RDA, le KKB avait quitté le parti pour se présenter en indépendant. Cette stratégie pourrait être envisagée par Billon, d’autant plus qu’il dispose de réseaux solides à l’international et d’une base locale non négligeable.

Une candidature indépendante représente un défi pour le PDCI-RDA, qui risque d’être fragilisé par une telle dissidence. « Jean-Louis Billon semble déjà avoir un pied hors du parti », estiment certains observateurs. Il pourrait même démissionner du parti si les tensions ne s’apaisent pas.

Pour qui roule Jean-Louis Billon ?

L’attitude de Jean-Louis Billon soulève des interrogations : agit-il en solo, ou bénéficie-t-il du soutien implicite d’autres acteurs politiques ? Certains estiment qu’il pourrait être en contact avec des forces externes au PDCI-RDA qui cherchent à fragmenter l’électorat du parti.

Dans un contexte où le moindre faux pas pourrait déstabiliser le PDCI-RDA, cette affaire est un test pour la direction du parti, mais également pour Jean-Louis Billon. Sa détermination à maintenir sa candidature face aux pressions internes laisse entretenir un combat politique acharné, aux conséquences encore imprévisibles.