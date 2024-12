Le fabricant français SOFRAME obtient son premier contrat africain avec la Côte d’Ivoire. L’industriel va livrer des véhicules blindés à la Gendarmerie nationale. De sources bien renseignées, le contrat est déjà signé et Abidjan est en attente du matériel.

Défense : SOFRAME obtient son premier contrat africain avec la Côte d’Ivoire

Dimanche 1er décembre, le ministère de la Défense ivoirien annonçait le changement de nom et de commandement du camp du 43 e Bataillon d’Infanterie de Marine (43 e BIMA) à Port-Bouët, dévoilant ainsi une évolution de la présence militaire française en Côte d’Ivoire.

Ce processus de mutation, enclenché le 17 septembre dernier avec la cession du camp d’entraînement français de Lomo Nord, dans la région du Gbêkê, aux forces armées ivoiriennes (FACI), ne semble pas ternir les relations commerciales entre les deux pays, et cela même dans l’industrie de défense. C’est ce qu’a montré la signature d’un contrat de livraison de véhicules blindés par l’industriel français SOFRAME à la Gendarmerie ivoirienne cette semaine, selon Africa Intelligence.

Selon certaines indiscrétions, cette acquisition de matériel militaire s’inscrit dans le plan de sécurisation de la présidentielle d’octobre 2025. Mais d’autres sources y voient un renforcement de capacité dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.

La menace terroriste : une priorité pour les FACI

Vendredi 29 novembre, le Conseil national de sécurité a finalement libéré les derniers financements prévus au budget 2024 à destination de l’armée et des forces de sécurité. Après un long retard, ce déblocage financier intervient alors que la menace terroriste est de plus en plus prégnante aux frontières septentrionales de la Côte d’Ivoire.

En effet, le pays est potentiellement sous la menace de groupes armés (GAT) opérant au nord du Mali, au Burkina Faso et au Niger. Ces groupes transnationaux, liés à Al-Qaïda et à l’État islamique, ont déjà effectué plusieurs incursions dans la région, menaçant la stabilité de pays voisins comme le Burkina Faso et le Mali. La Gendarmerie ivoirienne doit donc se préparer à lutter contre ces menaces asymétriques en renforçant ses capacités de renseignement et d’intervention, en particulier dans les zones frontalières.

Plus récemment, la dégradation sécuritaire au Burkina Faso voisin inquiète de plus en plus les autorités ivoiriennes qui multiplient les entraînements interarmées et exercices conjoints avec des pays partenaires.

Cette priorité sécuritaire se lit également dans la multiplication des contrats d’équipements et d’armement militaires signés ces derniers mois par le gouvernement ivoirien à destination de ses forces armées et forces de sécurité intérieure.

Des partenariats diversifiés

Tandis que le fabricant turc de véhicules militaires OTOKAR finalisaient, début septembre, deux nouveaux contrats de livraison à destination des Forces armées de Côte d’Ivoire (FACI) et de la Gendarmerie, la Côte d’Ivoire a récemment signé un contrat de livraison d’un nouveau lot important de véhicules type Centaure avec le constructeur français SOFRAME pour 2025.

Selon plusieurs sources, en plus des véhicules de SOFRAME, la Côte d’Ivoire se prépare également à accueillir plusieurs 38 véhicules blindés américains Puma M36, initialement destinés au Niger. Une décision prise suite à la cessation de la coopération militaire entre le Niger et les États-Unis, orchestrée par le général Abdourahmane Tiani.

La montée en puissance des FACI

Début novembre, l’Ecole de Gendarmerie d’Abidjan (EGA) s’est engagée à perfectionner la qualité de la formation dispensée aux futurs gendarmes. Récemment, le commandant de la gendarmerie mobile, le colonel-major Alassane Fadiga, a demandé à son état-major d’améliorer leurs résultats en matière de lutte contre le terrorisme et d’orpaillage illégal. Avec une politique de renforcement de ses moyens logistiques et humains, la Gendarmerie devient un acteur clé dans le maintien de l’ordre intérieur et la gestion des crises. A moins d’un an des élections présidentielles, les autorités ivoiriennes mettent l’accent sur une modernisation progressive des équipements militaires et des capacités opérationnelles des FACI.

Ainsi, la livraison de véhicules blindés par SOFRAME à la Gendarmerie ivoirienne représente un symbole fort de la coopération franco-ivoirienne et un levier stratégique pour renforcer la capacité de la Côte d’Ivoire à répondre aux défis sécuritaires actuels. Cette collaboration est un gage de stabilité pour la région, dans un contexte où les menaces sécuritaires sont en constante évolution.

Fleur KOUADIO (Collaboratrice)