À l’issue d’une session extraordinaire tenue jeudi dernier, le Conseil d’Administration de PETROCI-HOLDING a pris une décision importante, entraînant un bouleversement dans l’organigramme de la société.

Côte d’Ivoire : PETROCI supprime deux postes dans son organigramme

Les postes de Directeur général adjoint chargé de l’Administration, des Finances et des Affaires Commerciales et de Directeur général adjoint chargé de l’Exploration, de la Production et des Opérations Techniques n’existent plus dans l’organigramme de la société pétrolière. La société dispose désormais d’un unique poste de Directeur général adjoint.

Avec ce réaménagement, deux cadres de la société ont été remerciés : Brakissa Bamba, précédemment Directrice générale adjointe chargée de l’Administration, des Finances et des Affaires Commerciales, et Sié Georges Kam, Directeur général adjoint chargé de l’Exploration, de la Production et des Opérations Techniques.

Ces deux fonctions, désormais combinées, seront assurées par Karim Coulibaly. Précédemment Secrétaire général de FOXTROT International, il est nommé au poste de Directeur général adjoint chargé de l’Administration et des Finances de PETROCI-HOLDING.

Fondée en 1975 avec un capital de 20 milliards de FCFA, PETROCI Holding vise à faire de la Côte d’Ivoire un véritable hub du commerce des produits pétroliers pour les pays de la sous-région, et potentiellement pour toute l’Afrique.

L’objectif principal de PETROCI Holding est de « bâtir une économie pétrolière intégrée et diversifiée en optimisant les efforts de recherche et de valorisation des ressources en hydrocarbures ». Ses missions essentielles incluent la recherche et l’exploitation des gisements d’hydrocarbures, ainsi que le stockage, le commerce et le transport de produits pétroliers.