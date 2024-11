En campagne électorale pour les législatives anticipées au Sénégal, Ousmane Sonko multiplie les attaques contre l’opposition. Face aux militants et sympathisants de Pastef à Mbour, le candidat tête de liste a sévèrement critiqué les acteurs de l’opposition.

Sénégal : Ousmane Sonko s’en prend à l’opposition à Mbour

Pour le président de Pastef, les figures de l’opposition, dignitaires de l’ancien régime, n’ont pas digéré leur défaite de mars 2024. « J’ai pitié de la nouvelle opposition. Elle a du mal à accepter sa défaite. Ce changement est arrivé et a été accepté par les Sénégalais. Les leaders de l’opposition vivent dans leur bulle, et il n’est pas surprenant qu’ils ne soient pas sortis de Dakar depuis le début de la campagne électorale », a-t-il déclaré devant une foule exaltée.

Ce sont des gens qui ne représentent rien. Ils n’ont que l’insulte à la bouche et sont constamment en colère. Ousmane Sonko

Le Premier ministre attend de ses adversaires des débats d’idées et non des « invectives ». Il a d’ailleurs déploré l’attitude de l’ancien Premier ministre Amadou Ba, qui aurait trouvé un prétexte pour éviter un débat public. « Je voulais juste élever le niveau du débat public », a indiqué Ousmane Sonko, qui réitère qu’Amadou Ba est bien impliqué dans des scandales financiers. « Il a été épinglé par le rapport de l’Inspection Générale d’État et dans le dossier des 94 milliards. Ces deux rapports seront publiés », a-t-il ajouté.