En Côte d’Ivoire, le manque d’accès à l’électricité ou à l’énergie augmente de jour en jour. Ainsi, dans le but de satisfaire la population en demande, le pays cherche d’autres solutions pour un approvisionnement à long terme et sans émissions de gaz à effet de serre. L’électronucléaire apparaît alors comme une solution énergétique.

L’électronucléaire pour le développement durable de l’énergie renouvelable en Côte d’Ivoire

La Côte d’Ivoire semble avoir trouvé une solution à son problème de déficit énergétique, qui ne cesse de s’accroître. Dans l’optique de résoudre ce problème, Bienvenu Essé Kouamé, directeur général des Hydrocarbures, a affirmé que l’électronucléaire est la seule solution. Il s’est exprimé à ce sujet lors de l’atelier dédié aux programmes nationaux d’électronucléaire (NEPIO), qui se déroule du 17 au 21 mars à Abidjan.

Selon lui, cette solution est la plus sûre et la plus stratégique pour renforcer la sécurité énergétique du pays. Par ailleurs, la Côte d’Ivoire est actuellement sous pression énergétique en raison de la demande croissante de la population. Cette demande augmente de 10 % chaque année, entraînée par une hausse démographique de 2,9 % par an. Cette situation fragilise la production énergétique du pays, qui repose sur les centrales thermiques et hydroélectriques. En revanche, l’adoption de l’énergie nucléaire pourrait être bénéfique pour la Côte d’Ivoire, en assurant une stabilité énergétique et en réduisant la dépendance aux hydrocarbures.

Parallèlement, cette méthode aiderait la Côte d’Ivoire à respecter ses engagements climatiques, notamment ceux de la COP26. En effet, le plan directeur de la production et du transport 2022-2040 prévoit de passer de 5 127 MW en 2030 à 8 604 MW en 2040. L’objectif est d’intégrer 45 % d’énergies renouvelables d’ici 2030, avec l’apport de l’énergie nucléaire pour garantir une fourniture continue et fiable.

Cette approche pourrait être mise en œuvre d’ici quelques mois, car la Côte d’Ivoire bénéficie du soutien de pays internationaux ayant déjà une expérience dans le domaine de l’énergie nucléaire, comme le Ghana et l’Estonie. Cela contribuerait également à la diversification des sources de production, renforçant le développement économique et répondant à la croissance de la demande en électricité.