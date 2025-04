La promotion des PME et de l’artisanat en Côte d’Ivoire croît de plus en plus avec la politique gouvernementale. Une politique gouvernementale du secteur a été présentée par Yao Silvère Konan, directeur général de la promotion de l’artisanat, au cours d’une tribune hebdomadaire d’échange et d’information du Centre d’Information et de Communication Gouvernementale (CICG), sur le thème : « Promotion de l’artisanat en Côte d’Ivoire ».

Côte d’Ivoire, promotion artisanale pour un développement croissant

Les PME du secteur artisanal en Côte d’Ivoire bénéficient désormais du soutien du gouvernement pour renforcer leurs activités et développer le secteur. Selon Yao Silvère Konan, directeur général de la promotion de l’artisanat et représentant du ministère du Commerce et de l’Industrie en charge de l’Artisanat, le gouvernement compte dynamiser et moderniser le secteur, améliorer la gouvernance, accroître la capacité de création d’emplois et de richesses, ainsi que renforcer la compétitivité des acteurs et des services artisanaux.

Dans la mise en œuvre de ces plans, des actions clés sont mises en place. Il s’agit notamment du système de promotion et de développement de l’activité artisanale, de la gestion des sites et infrastructures artisanaux, de la mise en place d’un système d’information statistique nationale et régionale du secteur, ainsi que de la structuration des mécanismes de gestion, de commercialisation des œuvres et de formation des acteurs.

La réalisation des objectifs du gouvernement repose sur plusieurs axes tels que l’amélioration du cadre institutionnel et réglementaire, la numérisation du secteur de l’artisanat, le développement des infrastructures et des sites artisanaux, la promotion des capacités techniques et managériales des artisans, ainsi que le financement du secteur.

En outre, le succès de ces objectifs revient à la Chambre Nationale de Métiers (CNMCI), qui se chargera de la formation et de la structuration du secteur. Par ailleurs, « Artisanat, femme et transformation » est le thème de la 6ᵉ édition du Marché Ivoirien de l’Artisanat (MIVA), qui aura lieu du 22 au 27 avril 2025 au Parc des Expositions.