Africa Forward : Alassane Ouattara appelle à une réforme de l’architecture financière mondiale

Le président Alassane Ouattara a représenté la Côte d’Ivoire au sommet Africa Forward tenu à Nairobi au Kenya. Coorganisé par la France et le Kenya, ce sommet a servi de cadre de réflexion sur les relations France-Afrique. Le chef de l’État a activement participé aux échanges. Il a également profité pour faire des rencontres bilatérales avec des dirigeants d’autres pays.

Africa Forward : le message fort d’Alassane Ouattara à Nairobi

Participation remarquable du président Alassane Ouattara au sommet Africa Forward à Nairobi. Le président ivoirien a participé aux travaux du sommet aux côtés des présidents Emmanuel Macron et William Samoei Ruto ainsi que d’une trentaine de chefs d’État et de gouvernement. Dans ses différentes interventions, il a mis l’accent sur la nécessité pour l’Afrique de renforcer « sa souveraineté économique et financière ». Le président Alassane Ouattara encourage les pays africains à intensifier la mobilisation de leurs propres ressources afin de garantir un investissement productif et une croissance durable. Alassane Ouattara présente la stabilité macroéconomique, la sécurité juridique et la prévisibilité réglementaire comme des conditions essentielles pour attirer durablement les investisseurs.

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Dans son discours lors du déjeuner de travail des chefs d’État, Alassane Ouattara a insisté sur la nécessité de réformer l’architecture financière internationale, jugée « inadaptée aux réalités africaines ». Il a rappelé que le déficit de financement du continent atteint près de 400 milliards de dollars par an, et que « les pays africains empruntent à des taux deux à quatre fois supérieurs à ceux des pays développés, du fait d’une appréciation généralement biaisée des risques de nos économies ».

Le président ivoirien a souligné que « l’Afrique, qui contribue marginalement aux émissions mondiales de gaz à effet de serre, en subit les effets les plus violents, alors qu’elle ne capte que 2 % des financements climatiques« . Il appelle à la mise en place d’une réforme de l’architecture financière internationale pour garantir l’équité, l’efficacité et la soutenabilité. Pour Alassane Ouattara, cette réforme doit renforcer la transparence et créer des instruments adaptés aux besoins africains. Il a indiqué que le partenariat Afrique-France doit jouer un rôle historique dans cette réforme, à condition qu’il repose sur des engagements concrets, des outils opérationnels et une responsabilité partagée.

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Offensive diplomatique en marge du sommet Africa Forward

Profitant de la présence d’une trentaine de hauts dirigeants à Nairobi, le président ivoirien a tenu plusieurs rencontres bilatérales. Il a notamment échangé avec le président kenyan William Ruto lors d’un tête-à-tête qui a abouti à l’annonce de l’ouverture d’une ambassade de Côte d’Ivoire à Nairobi. Les deux personnalités ont également abordé les possibilités de renforcement des relations économiques et commerciales entre leurs pays.