Les forces de l’ordre de Côte d’Ivoire ont mené une opération coup de poing à Yamoussoukro, dans le cadre de l’opération Épervier 10, suite au braquage d’un point de vente Mobile Money qui a coûté la vie à un étudiant nommé K.J.M.K. Lors de cette opération, un bandit a été abattu et deux autres ont été interpellés.

Opération Épervier 10 : coup de filet à Yamoussoukro en Côte d’Ivoire, un braqueur neutralisé et deux complices interpellés

Selon les informations, un braquage a eu lieu dans le quartier Morofé Ebenezer à Yamoussoukro le 3 mars 2025. Au cours de cette agression, l’étudiant K.J.M.K. a été mortellement blessé par balle et est décédé à l’hôpital. Suite à cet événement malheureux, les éléments de la Direction de la Police Criminelle (DPC) et de la Brigade de Recherche et d’Intervention (BRI) de Yamoussoukro ont immédiatement lancé une enquête approfondie.

C’est ainsi que dans la nuit du 14 au 15 mars dernier, vers 1 heure du matin, les forces de l’ordre ont mené une opération à Seman, à Yamoussoukro. Un bandit a été neutralisé lors de cette intervention, et deux autres suspects ont été interpellés par la police de Côte d’Ivoire.

À l’issue de l’opération, les forces de l’ordre ont procédé à la saisie de plusieurs objets compromettants dont une kalachnikov, deux chargeurs garnis de 28 munitions, et une moto. Cette intervention qui s’inscrit dans le cadre de l’opération Épervier 10, démontre l’engagement des forces de l’ordre à lutter contre la criminalité et à assurer la sécurité des populations.