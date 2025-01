Dans le cadre de l’opération Épervier 10 lancée en Côte d’Ivoire, les forces de l’ordre ont porté un coup sévère à un réseau de trafiquants de café. Lors d’une opération, les agents du commissariat de la ville de Vavoua ont intercepté un camion transportant illégalement 2,5 tonnes de café.

Opération Épervier en Côte d’Ivoire : 2,5 tonnes de café saisies à la frontière

Alertés par un informateur, les policiers ont procédé à une inspection minutieuse du véhicule à la gare routière de Vavoua en Côte d’Ivoire. Cachés sous une cargaison de graviers et dissimulés dans des sacs de nylon, 25 sacs de café de 100 kg chacun ont été découverts.

Le chauffeur du camion, un ressortissant du pays voisin, a été interpellé et placé en garde à vue. Selon les premières investigations, il agissait sur ordre d’un réseau plus important.

Cette saisie souligne les enjeux économiques liés au trafic de café en Côte d’Ivoire. En détournant une telle quantité de café des circuits légaux, les trafiquants privent l’État ivoirien de revenus importants et portent atteinte à la réputation du café ivoirien sur les marchés internationaux.

Les autorités de Côte d’Ivoire ont profité de ce nouveau succès pour saluer la vigilance des forces de l’ordre et l’efficacité de l’opération Épervier. Cette opération démontre une fois de plus la détermination de l’État à lutter contre les trafics illicites et à protéger les intérêts de la filière caféière ivoirienne. À noter qu’une enquête a été enclenchée pour identifier les complices du chauffeur et démanteler l’ensemble du réseau de trafiquants.