Derrière la façade d’un garagiste respecté, se cachait un véritable cerveau criminel. Les forces de l’ordre de Séguéla en Côte d’Ivoire ont mis la main, mardi 8 octobre dernier, sur un vaste réseau de voleurs de motos dirigé par un certain « In », un mécanicien connu et apprécié de la ville.

Derrière le masque d’un garagiste réputé, un vaste réseau de voleurs de motos démantelé à Séguéla en Côte d’Ivoire

Dans un coup de filet remarquable, les forces de l’ordre de Séguéla en Côte d’Ivoire ont mis fin aux agissements d’un réseau de voleurs de motos dirigé par un garagiste local, connu sous le surnom de « In ». Ce dernier, B.I. de son vrai nom, était considéré comme un pilier de son quartier, Binaté, avant que son véritable visage ne soit révélé.

En effet, l’enquête a débuté suite à l’arrestation d’A.K.A., un jeune homme habitué du quartier Diomandé, surpris en flagrant délit de vol de motos. Sous la pression, il a avoué faire partie d’un réseau organisé, dirigé par « In ». Une perquisition au garage de ce dernier a permis à la police de cette ville de Côte d’Ivoire, de mettre au jour une dizaine de motos volées, certaines déjà démontées.

Ce démantèlement met en lumière un mode opératoire bien rodé : les motos volées étaient dissimulées dans le garage, puis démontées et revendues en pièces détachées. Le réseau profitait de la réputation de « In » pour dissimuler ses activités illicites. L’enquête se poursuit pour mettre la main sur les autres membres du réseau encore en cavale.

Ce coup de filet intervient après plusieurs autres opérations de la police visant à lutter contre la criminalité à Séguéla. Ces actions démontrent la détermination des forces de l’ordre à assurer la sécurité des citoyens de Côte d’Ivoire.