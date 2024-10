Pour ces 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2025, les Harambee Stars du Kenya se montrent déterminés à créer la surprise face aux Lions Indomptables du Cameroun.

Le Kenya confiant avant d’affronter le Cameroun en éliminatoires de la CAN 2025

Les deux équipes, actuellement en tête du groupe J avec 4 points chacune, s’affrontent d’abord à Yaoundé le 11 octobre en 3e journée des éliminatoires de la CAN 2025, puis à Kampala (Ouganda) le 14 octobre pour la 4e journée. Le Kenya, qui accueille ses matchs à domicile en Ouganda pour des raisons sécuritaires, aborde ces rencontres avec une confiance inébranlable et très élevée.

Selon Teddy Akumu, milieu de terrain des Kaizer Chiefs et pilier de l’équipe kenyane, la confiance du groupe est au haut niveau. « Comme d’habitude, notre confiance est élevée et notre moral est très élevé. Ces deux matchs sont très cruciaux. Nous jouons à l’extérieur et à domicile contre le Cameroun. Ce sont deux matchs consécutifs et il est très important que nous restions concentrés. Je pense que si nous continuons à nous dépasser et que tout le monde donne tout ce qu’il a, nous pourrons certainement obtenir quelque chose de ces matchs », a-t-il fait savoir.

À noter que les Kenyans comptent bien profiter de leur dynamique positive pour créer l’exploit face à un adversaire respecté qui se trouve être le Cameroun. Les Lions Indomptables, de leur côté, ont retrouvé l’unicité au niveau de leur staff, toute chose qui permet actuellement une bonne ambiance au sein du groupe. Et Vincent Aboubakar et ses coéquipiers vont vouloir matérialiser cela par une belle prestation.

Tout compte fait, les deux matchs s’annoncent très disputés et devraient offrir un spectacle de haut niveau aux amoureux du football africain. Car, le meilleur réussira à s’emparer de la tête du groupe J pour ces éliminatoires de la CAN 2025.