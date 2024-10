En Côte d’Ivoire, un sergent de gendarmerie a, dans un acte de bravoure qui fait honneur aux forces de l’ordre le 26 octobre dernier. Il a réussi à mettre fin à une tentative de braquage à main armée dans la région de Bangolo.

La gendarmerie met fin à une tentative de braquage en Côte d’Ivoire

Selon les informations, c’est aux environs de 16 heures, alors qu’il effectuait une patrouille dans le cadre de l’opération « Vacances Sécurisées 9 », que le sergent D.S. a été alerté par des coups de feu et des cris de panique. Sur une piste isolée menant au village de Nestorkro, il a surpris deux individus armés en train d’agresser un producteur de cacao dans cette zone de Côte d’Ivoire.

Ayant prêté serment pour assurer la sécurité des personnes et des biens, le gendarme est intervenu sans hésiter, faisant face à des individus déterminés et armés d’un AK-47. Grâce à son sang-froid et à sa réactivité, il a réussi à repousser les assaillants, qui ont dû prendre la fuite à pied en abandonnant leur moto, leur butin et plusieurs indices.

La victime, N.A., un producteur de cacao, a été légèrement blessée au bras puis transportée d’urgence à l’hôpital général de blolequin. La somme de 10 900 000 FCFA qu’il transportait a été retrouvée intacte dans le sac volé. Une enquête a été ouverte pour retrouver les malfaiteurs, qui restent activement recherchés dans toute la Côte d’Ivoire.

Très heureux de la réaction du sergent, les populations de cette localité de Côte d’Ivoire ont tenu à saluer le courage de l’élément de la gendarmerie. Elles l’ont félicité pour son intervention exemplaire.